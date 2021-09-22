小三通20年！金門縣府推紀念酒品配售 又一全民小確幸

今年是金廈兩岸小三通20年，雖然受新冠肺炎疫情影響，小三通在去年2月10日停航迄今未復航，縣府財政處表示，為了活絡金門地區消費動能，實質嘉惠縣民，預訂10月25日展開「小三通20週年酒品」配售，每箱12瓶、新台幣5100元。

金門縣政府財政處表示，今年適逢「小三通」實施邁入第20週年，縣府特辦理「金門縣小三通二十週年配售酒實施計畫」，日前也邀集縣府各局處、各鄉鎮公所承辦人員及各村里長出席參加，研議相關配售事宜。

縣府參議張瑞心表示，從小三通開通之後，2019年年中突破2000萬人次旅客，對金門觀光產業及經濟有很大幫助，並在小三通基礎之下，為兩岸大三通奠下基礎，是一個非常重要的政策，希望透過金門縣小三通二十週年配售酒實施計畫，疫情趕快和緩，讓小三通很快復航，對地區觀光產業及經濟能帶來很大的幫助。

承辦單位財政處說明，金門縣小三通二十週年配售酒實施計畫目的為金門因為位置特殊，自民國38年起長期處於戰場砲火第一線，隨著時間過去，時代潮流變化，金門地區從戰地轉型，擴張經商、人員交流的需求，透過各界努力，在民國九十年元旦起開放金門與中國大陸小規模的通郵、通商、通航的「小三通」，而且「小三通」的實施更成為重要一個歷史性縣史。

財政處指出，金門縣小三通二十週年配售酒酒品，符合配售對象，申購一份為1箱（12瓶）0.75L-58度高粱酒，一瓶單價425元，一份總計新台幣5100元，整份購買不拆解。配售對象以今年7月21日為戶籍作業基準日。各鄉鎮配售日期，金湖鎮自10月25日至27日、烈嶼鄉26至28日、金城鎮27至29日、金寧鄉28至30日、金沙鎮29至31日。