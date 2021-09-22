澎湖近海漁船擴增座艙檢查難過關 陳情尋求解決

澎湖有近300艘近海漁船擴增駕駛座艙休息空間，與原有建造設計圖不符，港務單位進行船舶檢查時，給予漁船1年時間改善，否則將禁止出海，引發漁民不滿，今天在澎湖區漁會集結連署，向中央與楊曜服務處遞交陳情書，尋求解決。

澎湖近海漁業協會100多位漁民代表，今天由理事長王淳永帶領下簽署陳情書，並由漁民代表前往楊曜服務處遞交陳情書，陳情書也將送達行政院長蘇貞昌與民眾黨中央黨部，包括馬公市長葉竹林、西嶼鄉長許月里與李添進、歐中慨、魏長源、蘇陳綉色等多位議員都到場聲援。

由於目前正值立院開議期，李添進議員也轉達楊曜立委也多次向交通部反映，協調解決這一個問題，民眾黨立委蔡壁如今天也會邀請交通部港務局來了解狀況外，黨中央也將澎湖漁民所面臨的問題提出專案報告，尋求解決方案。

王淳永表示，澎湖有近300艘的近海漁船，在考量外籍漁工海上作業與休息所需，在不影響船體結構安全與性能的前提下，在原有的駕駛座艙室擴建休息室，作為漁工休息和增加工具間，但因港務單位在進行船舶檢查時，發現與原有建造設計圖不符，要求改善，否則不得出海，引發漁民不滿。

王淳永指出，澎湖近千艘的近海漁船中，有超過一半以上都是20、30年船齡的老船，往年港務單位在年度漁船丈量檢查時，都給予通過，但今年就強制要求改善，漁民無奈，求助港務單位未獲回應；今天在面臨生計的困境下，向中央提出陳情，希望能比照農地工廠訂下落日條款，不溯及往。

甫到任的馬公分局長何明祥今天也親率分局多位官警到場維護秩序，這也是他上任以來首場聚眾陳情事件，過程平和順利。

據了解，針對澎湖近海漁船擴增座艙休息空間等問題，港務單位與漁民可望達成共識，以漁民重新設計圖送檢，即可解套；且設計圖的費用約在新台幣5000到1萬元之間，可大幅減輕漁民的負擔。