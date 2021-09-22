「高雄驛」華麗回歸倒數計時 26日邀歷任市長同框見證

車站是城市發展中心點，承載歷史軌跡及居民共同記憶，有80年歷史高雄驛就是好故事說不盡的老車站。高雄帝冠車站2002年創下全台最大文物搬遷紀錄，19年後將重回城市舞台，預計9月26日搬至中山、博愛路中軸線上，市府邀請歷任市長出席見證，蔡英文總統也可能出席，老車站回歸成為地方熱門話題，不少高雄人說「熟悉感覺回來了！」

外界關注歷任市長有誰出席，前市長韓國瑜已回覆無法到場，前市長吳敦義核心幕僚表示，8月底曾接到高雄市政府人員電話，表示要邀請出席參加老車站回歸慶典，問請柬要寄台北還是高雄辦公室，後來就沒下文了。歷任綠營市長部分，預定出席者包括前市長陳菊、葉菊蘭，駐日代表謝長廷考量返國需要配合隔離措施等，將不出席。

民進黨高雄市議員康裕成說，從謝長廷之後歷任市長都對鐵路地下化工程、老車站搬家、爭取周邊園道建設等出力甚多，對城市發展有貢獻，在這重要時刻邀請歷任市長回娘家，別具意義。

時空回到2002年，高雄人懷抱不捨之情，唱著「再會啦！車站」送走末班車，陪伴老車站卸下職務。隨著鐵路地下化工程一步步完成後，舊高雄車站帝冠式建築將重返中山、博愛路的中軸線，後定位。

市長陳其邁說，鐵路地下化後，增加8個中央公園的綠地面積，綠地串成一條項鍊，高雄車站是這串項鍊中間最美麗寶石，成為城市迎賓客廳，閃爍著城市記憶與未來，給大家新的高雄印象。

副市長林欽榮，史哲近期都在臉書分享高雄車站故事，林欽榮說，高雄驛9月26日將華麗回歸中山、博愛路的城市中軸線位置，「此刻她正以1公分、1公分距離挪移前進，朝向我們而來」。林也說，為著這一天，這座城市等待了19年，9月25日晚間市府邀請國際級光雕藝術團隊妝點高雄驛，讓她成為世人視線的驚豔焦點。

另一名副市長史哲提到，1999年高雄市規畫車站特區，共構捷運、台鐵系統並配合鐵路地下化工程，2002年將高雄車站保留遷移， 2003年5月5日啟用中博臨時高架橋，接棒中山地下道的交通運輸重擔，減緩地下化工程建設帶來的交通黑暗期。

隨著2018年鐵路地下化工程日漸完工，市府規畫以站西路、站東路等紓運路線來緩解車潮，陪伴高雄人18年中博高架橋今年2月27日拆除，完成階段性歷史任務。