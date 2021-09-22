水晶宮超級名模出場！豆丁海馬現蹤澎湖七美台灣灘海域

「豆丁海馬」有海中明星、水晶宮超級名模之稱，因為模樣逗趣可愛，頗受潛水客喜愛，也是珊瑚礁水下攝影的目標物種之一。國家海洋研究院近期在澎湖群島西南方、距離七美約30海浬的台灣灘海域，首次記錄到豆丁海馬。

國海院表示，台灣灘海流強勁，地形複雜，不僅具有沙地地形，也具有珊瑚礁岩盤底質。為掌握台灣周邊海域生態資源的現況，國海院2020年進行第一次台灣灘潛水調查，並在今年與農委會水產試驗所合作進行「台灣周邊海域海洋生物資訊蒐集及資源調查」計畫，在調查工作中發現了豆丁海馬的蹤跡。

中研院生物多樣性中心研究員鄭明修表示，過去曾在2003年於印尼美娜多海域進行潛水調查時，發現2隻令人驚豔的豆丁海馬，返國後即發起尋找豆丁海馬的活動，並在國內潛水愛好者的響應與支持下，陸續在國內各珊瑚礁海域發現豆丁海馬的蹤跡。根據台灣魚類資料庫的紀錄，豆丁海馬首次在2007年綠島的中寮漁港海域發現，且在蘭嶼、墾丁、東北角、東海岸、澎湖，都陸續有潛水客拍攝到，這次在台灣灘現蹤的豆丁海馬，是目前臺灣最特別的發現紀錄。

國海院指出，豆丁海馬在分類階層上隸屬於輻鰭魚綱、棘背魚目、海龍魚科的種類，全世界目前已知有7種，分別為巴氏豆丁海馬、克里蒙氏豆丁海馬、丹尼斯豆丁海馬、彭氏豆丁海馬、薩托米豆丁海馬、華倫氏豆丁海馬及非洲豆丁海馬。這次在台灣灘發現的種類是巴氏豆丁海馬，喜歡倚附著宿主柳珊瑚共同棲息在海流較為強勁的珊瑚礁區，並以攔截海水中的浮游生物為食。國海院後續會將此標本典藏於國立海洋生物博物館，提供學界未來研究使用。