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北高雄公車式小黃今起新增3路線 跨區到台南就醫也OK

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄路竹、阿蓮新開闢3 條公車式小黃路線，今天選在中秋節宣布啟航。記者徐白櫻／攝影
高雄路竹、阿蓮新開闢3 條公車式小黃路線，今天選在中秋節宣布啟航。記者徐白櫻／攝影

高雄市公車式小黃」選在中秋節新增3條路線，市長陳其邁宣布，今天起，路竹區及阿蓮區3條路線啟動，甚至可跨區載長輩去台南市就醫。市府交通局表示，全市共有56條小黃路線，涵蓋33個行政區，堪稱全國第一。

2019年起，經濟部補助85％經費，市府交通局大力推動偏鄉通行正義，全市共有53條路線，今日路竹與阿蓮再度新增3路線，公路總局局長許鉦漳、高市議員李雅築、陳明澤、黃明太等人參加啟航儀式。

許鉦漳指出，基於行的正義，每個應該都能去任何地方，台北市、高雄市區的交通很便利，偏鄉則不然，在公路總局努力下，目前全台公車式小黃有265條路線、涵蓋率89％，會持續推動，讓每個點、每個社區的人想去哪裡就去哪裡。

陳其邁說，高雄市面積是一個新北加上三個台北市大，愈偏遠的地方愈需要照顧，公車式小黃可滿足長者外出需求，擴大公共運輸服務範圍，「開店不怕人來吃」，希望長輩多多利用，需求愈大愈可以增加新路線。

「當然幫助很大」阿蓮區阿蓮里長黃靖娟說，天朝后宮一帶聚落沒有公車行駛，長輩外出購物或看病不便，雖然人數不多，以後長輩可搭計程車前往中路、光德寺、義大醫院等地，會比現在方便很多。

交通局說明，公車式小黃收費比照公車票價，每年比公車節省約30%補助經費，路竹區及阿蓮區分別新闢T606A、T606B及T605路線，路竹區T606A路線每周一、三、五提供小城社區往返台南市立醫院交通運輸；T606B路線每周二、四、六提供一甲觀音亭往返義大醫院交通運輸；阿蓮區T605路線每周一、四提供天朝后宮往返義大醫院交通運輸，便利無公車社區民眾就醫交通服務。

阿蓮區新開闢從天朝后宮行駛至義大醫院的公車式小黃，每周行駛兩天。圖／市府交通局提供
阿蓮區新開闢從天朝后宮行駛至義大醫院的公車式小黃，每周行駛兩天。圖／市府交通局提供
阿蓮區新開闢兩條公車式小黃行駛路線，一條通往高雄義大醫院，另條通往台南市立醫院。圖／市府交通局提供
阿蓮區新開闢兩條公車式小黃行駛路線，一條通往高雄義大醫院，另條通往台南市立醫院。圖／市府交通局提供
高雄路竹、阿蓮新開闢3 條公車式小黃路線，市長陳其邁（左一）、公路局長許鉦漳（中）與社區長輩一起搭乘體驗。記者徐白櫻／攝影
高雄路竹、阿蓮新開闢3 條公車式小黃路線，市長陳其邁（左一）、公路局長許鉦漳（中）與社區長輩一起搭乘體驗。記者徐白櫻／攝影

公車 高雄市

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