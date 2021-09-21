金門獅山砲陣地砲操表演者徵新血 徵才至9月24日

位於金沙鎮山后民俗文化村方的獅山砲陣地，是現存唯一的坑道式榴彈砲陣地，也是金門的軍事旅遊熱點之一，一年約吸引24萬人次的參觀人潮，金門縣政府從即日起至9月24日，展開獅山砲陣地砲操表演人員徵才活動，報名採「通訊」或「現場」方式，預計擇優正取3名、備取3名，歡迎有意者報名參選，加入砲操表演行列。

觀光處處長丁健剛表示，獅山砲陣地又名為震東坑道，取「威震金東」的意涵，坑道全長508公尺，平均高度達4.6公尺、寬3.6公尺，相當寬敞。坑道於2011年轉化觀光使用，開放參觀內部戰備室、庫房、砲彈室、砲堡，牆面上刻有精神喊話與軍訓標語，保存了完整的陣地設施，尤其是823砲戰期間立下戰功的8吋榴砲，射程達17公里，威力巨大，可見當時戰況之猛烈。

丁健剛也說，在新冠肺炎疫情爆發前，獅山砲陣地每年約可吸引超過24萬人次旅客前往觀看砲操，此次砲操表演人員徵才歡迎有興趣之民眾踴躍報名。

據了解，砲操平日一天演出5場，今天演出前半小時就有不少遊客入內等候。當時間一到，雄壯威武的「英雄好漢」歌聲就從坑道遠方陸續傳入遊客耳中；緊接著，穿著長綠色軍服的砲操表演人員，踩著整齊的步伐入場。砲操人員一一報數後，說明自己的角色，在砲長的指示下，按部就班模擬完成8吋榴砲發射演出。

但參演砲操的人員，過往不少是陸籍配偶，讓不少到訪的老兵看了之後，也頗為感慨，直說在兩岸關係的演變下，如今砲操竟成為一項演出，參演者還是針鋒相對的共軍後人，他說，這番情景當初應該沒人預想的到。

觀光處指出，在核薪標準部分，砲操表演人員依「金門縣政府暨所屬機關按時計酬人員支薪標準表」支薪，日薪為1280元，並依法納入勞健保。除日薪外，再加給3000元。工作內容包括:擔任砲操表演、協助整理景點環境、擔任門禁管制工作等。