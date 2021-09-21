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中秋連假 高捷、輕軌運量創疫情警戒以來高峰

中央社 / 高雄21日電
高捷。聯合報系資料照（記者王慧瑛攝影）
高捷。聯合報系資料照（記者王慧瑛攝影）

高雄捷運股份有限公司統計捷運與輕軌中秋連假前3天運量，捷運平均日運量9萬2849人次，輕軌1萬3515人次，都是今年COVID-19疫情警戒以來新高，捷運17日更破10萬人次大關。

5月中旬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情發生後，高捷週末運量一度下滑到僅剩1萬多人次，輕軌甚至不到1000人次。隨疫情趨緩，運量逐漸回升。

高捷公司表示，捷運17日運量達11萬2423人次最高，是5月疫情後首破10萬大關；輕軌最高運量為19日1萬5925人次，也是疫情3級警戒解除以來新高，幾乎已恢復往日水準。

捷運單站運量方面，高捷公司說，左營站運量穩定，連假期間每日都突破1萬人次，高雄車站、巨蛋站、三多商圈站、西子灣站及美麗島站等觀光大站也有不少人潮；橋頭糖廠站有蜜柑貓站長，連假期間吸引不少遊客探訪。

輕軌方面以駁二藝術特區附近真愛碼頭站到哈瑪星站、大港橋附近駁二大義站人潮明顯，夢時代站也有不少遊客利用輕軌前往百貨公司購物飲食。

高捷公司表示，因應連假人潮，機動加開列車，加派人手舉牌提醒乘客遵守戴口罩等防疫措施，連假期間未出現違規。中秋假期運量逐漸回升，後續將推各類票價優惠，希望運量持續復甦。

捷運 輕軌 疫情

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