台東投入近500萬元 推動離島一次性飲料杯減量計畫

台東縣環保局將優先在離島推動一次性飲料杯減量計畫，希望遊客自備飲料杯或請在地商家試行奉茶。環保局表示，希望推動減杯計畫後，配合多背一公斤等活動可紓解綠島、蘭嶼2離島垃圾壓力，也避免汙染海洋。

近年海洋汙染以塑膠類產品為主，一次性的飲料杯就是其中之一，環保署今年5月推動減杯計畫，台東計畫從離島開始，但也鼓勵本島民眾試著自備飲料杯，目前許多活動都致贈保溫杯等飲料杯器具，希望間接達到減杯的效果。台東投入500萬元經費輔導、宣導，希望可達到效果。

環保局表示，許多人喜歡喝飲料，坊間各種飲料店林立，塑膠製一次性飲料杯天天都在累積，但要分解這些塑膠杯非常困難，有生之年都做不到，所以要推動減杯計畫，目前各國都有減塑計畫，環保署根據小琉球及澎湖，希望各縣市在離島發展飲料杯租賃及奉茶，台東也跟進。

中央鼓勵業者提供自備飲料杯折扣優惠，也計畫試辦循環杯。環保局表示，坊間夜市已開始有自備飲料杯打折優惠，但循環杯清潔是一大問題，如何進行還有待商榷。目前離島遊客開始增加，離開後塑膠飲料杯常丟一地，有的風一吹就進入海洋，被不知情的魚類吞下腹，都造成問題，所以決定先從離島開始。