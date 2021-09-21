快訊

農民10年千萬投資成空 「政府連環騙割韭菜」

新生致詞用詞物化女性！清大學生會道歉：過於輕浮

台東投入近500萬元 推動離島一次性飲料杯減量計畫

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣環保局將在離島推動一次性飲料杯減量。本報資料照片
台東縣環保局將在離島推動一次性飲料杯減量。本報資料照片

台東縣環保局將優先在離島推動一次性飲料杯減量計畫，希望遊客自備飲料杯或請在地商家試行奉茶。環保局表示，希望推動減杯計畫後，配合多背一公斤等活動可紓解綠島、蘭嶼2離島垃圾壓力，也避免汙染海洋。

近年海洋汙染以塑膠類產品為主，一次性的飲料杯就是其中之一，環保署今年5月推動減杯計畫，台東計畫從離島開始，但也鼓勵本島民眾試著自備飲料杯，目前許多活動都致贈保溫杯等飲料杯器具，希望間接達到減杯的效果。台東投入500萬元經費輔導、宣導，希望可達到效果。

環保局表示，許多人喜歡喝飲料，坊間各種飲料店林立，塑膠製一次性飲料杯天天都在累積，但要分解這些塑膠杯非常困難，有生之年都做不到，所以要推動減杯計畫，目前各國都有減塑計畫，環保署根據小琉球及澎湖，希望各縣市在離島發展飲料杯租賃及奉茶，台東也跟進。

中央鼓勵業者提供自備飲料杯折扣優惠，也計畫試辦循環杯。環保局表示，坊間夜市已開始有自備飲料杯打折優惠，但循環杯清潔是一大問題，如何進行還有待商榷。目前離島遊客開始增加，離開後塑膠飲料杯常丟一地，有的風一吹就進入海洋，被不知情的魚類吞下腹，都造成問題，所以決定先從離島開始。

台東 環保署

延伸閱讀

趁中秋半夜放煙火 躲台南稽查員仍被開3罰單

光害防制難立法 民團點三原因：欠共識、背書、覺醒

民眾夜半放煙火擾人 南市環保局開51張勸導單

中秋撞疫情改在家烤肉 新北環保局接獲13件空汙陳情

相關新聞

連假墾丁大街沙灘人山人海 無罩客挨轟：見了棺材無所謂

疫情趨緩，悶壞的民眾趁著中秋連假大舉出遊，屏東墾丁連假住宿率連續3天逾8成，墾丁大街、南灣等各遊憩沙灘重現假日人山人海的...

台東投入近500萬元 推動離島一次性飲料杯減量計畫

台東縣環保局將優先在離島推動一次性飲料杯減量計畫，希望遊客自備飲料杯或請在地商家試行奉茶。環保局表示，希望推動減杯計畫後...

防疫優先！2021高雄富邦馬拉松取消實體賽事 改線上跑

原定1月30、31日舉辦的「2021高雄富邦馬拉松」，因疫情延至10月30、31日舉辦，已有近2萬名跑者報名參加。但考量...

1587人力量！高市圖志工大隊獲全國績優文化志工團隊獎

高雄市立圖書館志工隊獲文化部第28屆「全國績優文化志工團隊獎」，高市圖總館及分館總計共60間館舍，有1587名志工，無論...

寵妻錢藏廢盒 回收場歸還

高雄62歲連姓男子偷偷存錢想給妻子一趟驚喜旅遊，卻誤把存放旅遊基金的血壓機盒子當資源物回收；回收場謝姓老闆發現盒內有4萬...

高雄公幼委外延托 家長憂品質

高雄市215所公立學校附設幼兒園下午4點放學，為配合上班族家長下班時間，約6成公幼提供延托2小時服務。但家長洪媽媽反映，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。