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同意打BNT達92.11% 屏東縣高中生9/23先開打

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府安排9月23日至28日為高中及專科1至3年級學生施打，9月28日至10月1日國中學生，另75歲以上長輩莫德納第2劑於9月24日開打。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府安排9月23日至28日為高中及專科1至3年級學生施打，9月28日至10月1日國中學生，另75歲以上長輩莫德納第2劑於9月24日開打。圖／屏東縣政府提供

屏東縣12歲至未滿18歲學生23日起施打BNT疫苗，縣府統計縣內各高國中學生施打疫苗意願調查結果，學生總數3.57萬人，同意施打者3.29萬人，同意施打比率為92.11%；縣府安排9月23日至28日為高中及專科1至3年級學生施打，9月28日至10月1日國中學生，強調會以學生安全為最高考量。

縣長潘孟安表示，高中及專科先施打BNT疫苗，在縣內10餘所國立、縣立、私立高中職全面施打後，接著再到國中，直接在校園內接種，如果不在籍或非在學學生，可預約到診所施打，籲請大家善用公費疫苗資源。

縣府表示，屏東縣75歲以上長輩莫德納第2劑於9月24日開打，比照第1劑模式，造冊通知施打，對象為7月9日前已接種過第1劑莫德納的75歲以上長輩，請等候村里通知，屏東縣首波配送9500劑疫苗，並已完成8906位長輩造冊，將配合指揮中心後續撥配，讓更多鄉親施打。

縣府說，由於每輪施打疫苗類別不盡相同，因故無法依通知時間前往，於施打站開設期程內，皆可持通知單、健保卡、黃卡前往施打，若該期施打期程結束，則請子女協助上平台登記預約。

疫苗 屏東縣 健保卡

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