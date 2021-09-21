1587人力量！高市圖志工大隊獲全國績優文化志工團隊獎

高雄市立圖書館志工隊獲文化部第28屆「全國績優文化志工團隊獎」，高市圖總館及分館總計共60間館舍，有1587名志工，無論是市區、山間、海邊、田野間的圖書館，隨時都可見到默默為耕耘書香努力的志工在為民眾服務。志工戴麗珠更榮獲個人金質獎，李金俐榮獲銅質獎。

高市圖館長林奕成表示，「書香推手文化志工大隊」2003年成立，18年來志工們全心全力協助高市圖推動全民閱讀風氣，在閱讀服務上群策群力。

獲得最高殊榮金質獎的戴麗珠，是高市圖的資深志工，服務時間超過17年，總時數超過3萬小時。她完整的志工資歷從100年獲得銅質獎，105年再獲銀質獎，今年度則獲得個人最高榮譽金質獎，可以說是志工獎項「大滿貫」。原是原是護理人員的她笑著說，退休前是「救人」，退休後則是「救書」，努力修繕每一本破舊不堪的書籍，經過她的「妙手回春」後，讓下一位讀者有良善的閱讀資源可再運用。

林奕成表示，高市圖目前有1587名志工，最高齡者92歲，年紀最小的只有13歲，各個多才多藝、臥虎藏龍，大家各司其職，只要圖書館需要協助之處，志工隊都使命必達完成任務，有的在櫃台前服務民眾；有的整書上架、維護優良閱讀環境；也有故事說演、閱讀指導、支援藝文活動等。感謝志工夥伴們付出奉獻不求回報的精神，共同成就為市民朋友提供最優質的閱讀服務。