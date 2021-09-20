興建辦公廳舍校園部分老樹恐伐除 他為老樹請命

屏東縣萬巒國小兒童遊樂設施附近綠地，將成為屏東縣萬巒分駐所、潮州戶政事務所萬巒辦公室廳舍，縣警局後勤科長劉坤宗日前會同相關單位會勘時，發現綠地25棵喬木，礙於縣民公園與萬巒國小能容納空間不足，恐有7棵要被伐除，劉坤宗不捨這些老樹被伐除，希望幫這些老樹找到安身立命的地方。縣府工務處指出，會與警局聯繫，評估喬木健康狀況後，協助讓老樹找到可以移植空間。

屏東縣警局後勤科長劉坤宗今在臉書發文「為老樹請命」，他說，萬巒國小兒童遊樂設施附近的綠地，在地目變更法定公告程序，未來將成為潮州戶政事務所萬巒辦事處、內埔警分局萬巒分駐所預定用地，共347坪，興建新的辦公廳舍。

日前他與縣府城鄉發展處、民政處、萬巒國小與得標建築事務所、營造廠商會勘地上物喬木及兒童遊樂設施辦理遷移拆除事宜，劉坤宗說，原綠地上25棵喬木，由於縣民公園及萬巒國小能容納空間不足，仍有7棵喬木（含老榕樹、無患子、欖仁樹各1棵及麵包樹4棵）有可能接受「伐除」的命運。

「當時我站在老榕樹下聽到工作人員簡報 『伐除』，湧現濃濃哀愁、震驚」他說，當下洽詢承辦及負責施工人員，是否有更好的方法讓老樹找到新的安身處所，延續生命，畢竟萬物皆有生靈，很不願意它們的宿命最終只能被「伐除」。

劉坤宗說，由於移除工程施工在即，地目變更預定9月24日公告期滿後將做移（拆）除地上老樹工程，但正式移（拆）除老樹工程日期，仍會請廠商提出計畫書後，等收到廠商正式公文後，預定1到2周後要進行。

「老樹也是萬巒人的共同回憶」，劉坤宗說，縣府會勘人員建議他函文給公園管理單位幫忙找，但工程在即，緩不濟急，為了符合法定程序，他臉書PO文，希望能有善心人士幫忙洽詢萬巒國小周邊的各機關、學校等公務單位，期盼能找到讓這些老樹容身的公共用地。