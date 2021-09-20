影／中秋必逛展 印象莫內、翻轉動漫祭都在高雄登場
中秋連假看展覽，高雄不可錯過這幾檔，風靡全球逾6000萬人「印象莫內－光影體驗展」，亞洲首展即起到12月19日在新光三越高雄左營店登場，沈浸式的氛圍有如置身名畫之中。動漫界的年度盛會「翻轉動漫祭」則在高雄夢時代8樓展出，現場有全台首次現身的2米高「鬼滅之刃」炭治郎及萌翻全台的「天竺鼠車車」馬鈴薯巨大化玩偶！
新光三越左營店去年推「再見梵谷—光影體驗展」，吸引全台近30萬人觀賞，這回「印象莫內」展，在沉浸式投影區設置多達30部投影設備，高達6公尺的投影牆，結合影像、聲音、氣味，營造全方位體驗的觀展環境， 2000幅印象派作品，一次看足。
而莫內名作「睡蓮池上的拱橋鄉街」、「睡蓮」系列中常看到的中日式步橋，實景重現莫內花園的田園風光，民眾可以直接走入畫中，成為畫中主角。
以歡樂祭典為主題的「翻轉動漫祭」，目前在高雄夢時代展到10月11日，現場打造盂蘭盆舞台與日式慶典攤位等動漫造景，讓動漫迷直接跳進動畫世界。現場還有2米高的「鬼滅之刃」炭治郎及「天竺鼠車車」馬鈴薯巨大化玩偶，內容豐富。其中濃厚日式祭典風的動漫造景區，包括「鬼滅之刃」各式各樣的屋台，就是要讓民眾沉浸在歡樂祭典的氣氛中。
義大遊樂世界迎接4天中秋連假，推出「陪你義起過中秋」活動，今年全新大秀「火山夜秀-天神之戰」以神話故事為題材，搭配火山噴發設計主軸，運用特殊燈光投射，透過舞台設計、道具服裝以及外籍舞者精湛的特技演出，在黑夜中營造出烈火奔騰的視覺感受。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言