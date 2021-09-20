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理髮師偕新婚妻返澎湖省親 長輩義剪贏美譽

中央社 / 澎湖縣20日電

美髮師陳邦輝趁秋節連假帶著太太返澎省親之際，再度利用手上快剪功夫，和新婚的太太宋凱琳一起幫忙為偏鄉村里鄉親與獨居行動不便長者義剪，長輩們對夫婦倆的愛心與手藝盛讚有加。

34歲的陳邦輝是湖西鄉沙港村人，他說，每年都會利用暑假或秋節期間家人返澎省親，今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，時間上比往年稍晚。昨天搭船返澎後今天先由沙港老家展開義剪，他透露，長輩理髮後，得讓他們拿著鏡子檢視一番，要長輩感到滿意才算完成。

今年才結婚的夫婦倆人，宋凱琳是婚後首度來到澎湖，不過她的專長是室內裝潢，所以只能幫忙分工協助理髮前後整理工作。對於先生的愛心善舉，她只靦腆的說，「全力支持先生以行動來幫助別人。」

陳邦輝表示，6天義剪行程中，除了在沙港活動中心與湖西果葉日照中心兩處固定地點，其餘大部份是前往行動不便長者家中來梳理義剪。

12歲就投入理容業，在高雄經營美髮業的陳邦輝，7年前首次隨父親陳家樂返鄉祭祖時，發現家鄉大部份獨居老人家，因子女出外而獨留老家，平日很少打理自己。因此向父親提議，趁每年返鄉省親短暫機會，以自己的理髮手藝為長輩義剪。

這項提議獲得父親支持，至今連續進入第7年。依陳邦輝的估算，每年回鄉協助長者義剪服務約200人，7年來超過1400人次。

獨居老人 愛心 疫情

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