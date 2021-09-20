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高雄老街、漁港連假現人潮 北返車潮漸增

中央社 / 高雄20日電

中秋連假期間，高雄旗山老街、興達漁港等景點人、車明顯增多，雖未回到往日水準，但已回溫不少，警方加強舉牌宣導防疫。另據高市交通局統計，今天北返車潮也漸增。

高雄興達港觀光漁市中秋連假湧現人潮，興達港觀光漁市管委會總幹事鄭瑞益說，昨天連假第2天是人潮高峰，約有5、6000人次，但尚未達到管制進出程度。而連假第1天和今天第3天人潮都不多。

鄭瑞益說，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，興達港觀光漁市假日至少7、8000人次，但疫情後只剩約3000人次，昨天雖人潮變多，卻也尚未回復疫情前盛況。

「請戴上口罩並保持安全距離。」高雄另一景點旗山老街，連假期間人、車也明顯變多，遊客陸續回籠。旗山警分局表示，雖然人潮尚未恢復到往日水準，但已回溫不少，擔心群聚，員警也上街宣導防疫，籲民眾保持距離、戴口罩等。

旗山分局分局長張泰賓昨天和今天持續率隊前往旗山老街進行防疫宣導，員警手舉宣導牌面，並沿途大聲提醒防疫，提醒民眾和商家嚴格落實防疫措施。

高雄市交通局資料顯示，今天國道1號往中正交流道及國道10號左營端車流量大，車速稍慢，其他市區主幹道和省道、高速公路交流道車速仍正常。

高雄市交通局統計，中秋連假前一天，17日進入高雄市區的車流量比去年中秋節多約2000輛次，18日增加約4000輛次，昨天則與去年差不多，未有明顯增加。

另17至19日都是進入市區的車流比出市區的多，但今天開始反轉，據交通局統計，截至下午2時，高雄出市區約3萬6000輛次，進市區約3萬5000輛次，是連假首度出市區的車輛比進市區多，顯示北返車潮已漸增。

連假 中秋節 疫情

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