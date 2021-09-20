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中秋連假持續趕工 拚半個月清完梅蘭明隧道落石

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄桃源梅蘭明隧道上邊坡坍方約200公尺，該路段需花較長時間清除邊坡危石。圖／甲仙工務段提供
高雄桃源梅蘭明隧道上邊坡坍方約200公尺，該路段需花較長時間清除邊坡危石。圖／甲仙工務段提供

高雄市桃源區明霸克露橋簡易便道於中秋連假前恢復通行，梅蘭明隧道旁的河床便道昨天也開放通行，往返勤和與復興里的車流也從165輛次增加至218輛次，幾乎恢復以往250輛的通行車次；甲仙工務段預計，10月5日前梅蘭明隧道崩坍處的清除工程，盡速讓居民能回歸主線道路通行。

明霸克露橋簡易便道於9月16日恢復通行後，前往梅山、拉芙蘭里的梅蘭明隧道卻因邊坡土石崩坍而中斷，因上邊坡坍方約200公尺，該路段需花較長時間清除邊坡危石，因此甲仙工務段研擬梅蘭明隧道上方農路替代，以及荖濃溪河床便道。

由於居民行駛農路需花費近40分鐘，且需要特定車種才能行駛，相較以往平面道路只要2分鐘的通行時間相差甚遠，因此通行人次並不多；昨天河床便完成，通行時間只需增加4至5分鐘，通行車流隨時增加約40車次。

甲仙工務段統計，往返勤和與復興里的車流9月18日為165輛次，昨天中午搶通河床便道，車流則增加至218輛次，供居民暫時恢復以往通行狀態，且居民行經前荖濃溪的河床便道通行困難不大，但土石流危害程度較小，無須擔心有邊坡落石，相對安全也便利。

甲仙工務段表示，刷坡工程期間，仍有落石持續掉落，因此不能有機具在下方，以防被落石擊中，待邊坡刷坡工作完成，將會進一步清除道路坍方，盼能在10月5日以前完成。

另外，甲仙工務段將於周五再次邀請專家學者、水保局、河川局，前往明霸克露橋周邊現勘，同時商討河道疏通，以及未來規畫搭建鋼便橋的適當位置。

甲仙工務段將於周五再次邀請專家學者、水保局、河川局，前往明霸克露橋周邊現勘，同時商討河道疏通，以及未來規畫搭建鋼便橋的適當位置。圖／甲仙工務段提供
甲仙工務段將於周五再次邀請專家學者、水保局、河川局，前往明霸克露橋周邊現勘，同時商討河道疏通，以及未來規畫搭建鋼便橋的適當位置。圖／甲仙工務段提供

落石 水保局

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