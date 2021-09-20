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「我們自己吃爆」 潘孟安推銷屏東蓮霧加工品全系列

中央社 / 屏東縣20日電
屏東縣長潘孟安在臉書推銷蓮霧加工品。 圖擷自潘孟安臉書粉專
屏東縣長潘孟安在臉書推銷蓮霧加工品。 圖擷自潘孟安臉書粉專

中國從今天起禁止台灣蓮霧進口，屏東縣潘孟安繼昨天在臉書說「屏東從不把蓮霧放在同一個籃子上」後，今天在臉書推銷蓮霧加工品，他說，蓮霧加工品全系列，屏東早就推出準備好。

中國昨天以釋迦和蓮霧有介殼蟲為由，宣布今天起禁止這2款水果進口，潘孟安昨天在臉書（Facebook）表示，雖然屏東蓮霧9成內銷為主，外銷僅佔1成，但為了避免貿易風險，「屏東從不把蓮霧放在同一個籃子上」，多年前就外銷到加拿大、香港、澳門、越南以及新加坡等市場，每年持續分散市場風險。

潘孟安今天在臉書促銷屏東蓮霧加工品，並PO出一張張誘人的加工品照片，讓許多網友驚豔，詢問要去哪裡買。

潘孟安在文中表示，「季節還沒到，想吃蓮霧怎麼辦？那就來一片『屏東蓮霧吐司』吧！」屏東早就推出「蓮霧果粒醬」，還有可以直接吃的「蓮霧果乾」，能打成氣泡水的「蓮霧果露」，謝謝佳冬鄉農會「透紅佳人」（品牌名）用心研發。

潘孟安表示，屏東長期推動農產加工，絕對真材實料，不只讓大家一年四季都吃得到蓮霧，除了分散市場風險，還能提高附加價值真正幫助農民。

潘孟安說，「蓮霧加工品全系列，屏東早就推出準備好」，「別人不懂沒關係，我們自己吃爆！買起來！」

除了不少網友留言要去哪裡買外，有多名網友留言表示，「真的是開眼界了，都不知道，蓮霧可以做這麼多的選擇，一直以來以為蓮霧都是新鮮吃法，或者是涼拌，真的是長知識了」、「大開眼界啦！原來我們屏東的蓮霧已經有不少延伸產品！特別想吃蓮霧果粒醬啦！」。

蓮霧 屏東縣 潘孟安

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