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衛武營藝術家化身諮詢師 以藝術療癒人心

中央社 / 高雄20日電

高雄衛武營國家藝術文化中心參與國際諮詢日活動，邀9名不同領域藝術家，穿上白袍化身為「藝術諮詢師」，傾聽民眾煩憂，開立藝術處方箋，並當場為其表演創作，撫慰民眾心靈。

昨天是法國的國際諮詢日（International Day ofConsultations），「巴黎市立劇院」於巴黎市中心尼爾森曼德拉花園進行大規模的藝術諮詢活動，並邀9個國家9個藝文場館同步進行，衛武營是唯一受邀參加的亞洲場館。

衛武營國家藝術文化中心昨天邀9名藝術家穿上白袍化身「藝術諮詢師」，以1對1的方式，提供民眾諮詢服務。活動遵守防疫規範，分別在衛武營3樓樹冠大廳、樹冠露台及展覽廳3地點，分流、分梯次舉行，每次諮詢約20分鐘。

化身「藝術諮詢師」的藝術家，會聆聽民眾當下心境或煩惱，並以自己擅長的表演方式，如為其挑選詩詞朗誦或樂曲彈奏，甚至即興表演一段戲曲或舞蹈，療癒接受諮詢者。

諮詢結束後，藝術家還會送給諮詢者一張「藝術處方箋」，可能是一句鼓勵的話，或一首鼓勵的詩詞，讓諮詢者更加感受到藝術家傳遞的暖意。

參與諮詢活動的藝術家童謹利說，一開始很緊張，甚至緊張到能聽見自己的心跳聲，但看到自己選擇的詩作打動對方，自己也深受感動。

舞蹈家陳宜君則根據諮詢者的問題，現場翩翩起舞；新住民藝術家劉麗娜則以印尼歌謠帶給觀眾歡樂；豫劇小生劉建華則以幾段經典戲曲的清唱，撫慰觀眾的心。

「藝術諮詢日」發展源自15年前，由現任巴黎市立劇院總監艾曼紐．德馬西－莫塔（Emmanuel Demarcy-Mota）與作家梅勒丘（Fabrice Melquiot）所創立的詩歌諮詢活動；原以詩歌朗讀作為基礎的諮詢活動，如今已發展出各種不同藝術表演形式的國際串聯計畫，體現藝術文化安慰人心的意義與使命。

藝術家 衛武營

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