馬祖微光嘉年華 旅客感受多元風情

結合單車騎行、文化創意市集、在地美食，帶領民眾慢遊離島風情，活絡觀光，2021馬祖旅遊微光嘉年華系列活動，吸引民眾體驗各種馬祖風味。

2021馬祖旅遊微光系列活動包括馬祖食客饗宴、微光市集、馬祖小學堂、迷彩小舞台和特色手作活動，吸引民眾到場體驗多元風情。

馬祖食客饗宴透過馬祖在地食材餐盒，地瓜餃、繼光餅、淡菜與紅糟肉，讓遊客從舌尖品嚐馬祖好味道；微光市集邀集在地特色店家，引領民眾踏著輕鬆步調，感受馬祖在地人情味；馬祖小學堂邀請母語老師念碧玉現場教學馬祖話，趣味互動帶遊客認識馬祖人文風情。

迷彩小舞台輪番上演民俗技藝、肢體表演、魔術演出，結合馬祖元素融入表演，展現出馬祖獨有的戰地文化與得天獨厚的自然風光；並透過DIY特色手作帶領民眾親手製作馬祖傳統風燈，體驗手作樂趣，重溫過往日常記憶。

馬祖國家風景區管理處表示，除了透過實體活動體驗馬祖，還有「馬祖夯打卡—抽獎贈禮活動」線上開跑，9月至11月設計每月不同主題打卡活動，民眾可根據「馬祖愛趴GO」臉書粉絲團步驟，達成打卡任務，兌換抽好禮。

馬祖國家風景區管理處表示，2021馬祖微光旅遊系列活動打造馬祖年度觀光活動品牌，希望以創意具地方特色活動，刺激離島觀光產業發展，順勢注入在地觀光動能，引領國人透過慢遊的方式認識馬祖四鄉五島，享受一趟美好的慢遊旅程。