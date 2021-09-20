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中秋連假第三天 屏東警預估中午過後湧現北返車潮

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
中秋連假第三天，屏東縣東港警分局預估今、明從台東、恆春北上出現明顯車潮，警方提醒，台1線北返車輛，在台一線左轉勝利路時，可行駛中外兩車道銜接引道到南州交流道，現場輔以LED字幕提醒駕駛朋友，請依照現場警方指揮「兩車道北上」南州交流道。圖／警方提供
中秋連假第三天，屏東縣東港警分局預估今、明從台東、恆春北上出現明顯車潮，警方提醒，台1線北返車輛，在台一線左轉勝利路時，可行駛中外兩車道銜接引道到南州交流道，現場輔以LED字幕提醒駕駛朋友，請依照現場警方指揮「兩車道北上」南州交流道。圖／警方提供

中秋連假第三天，屏東縣東港警分局預估今、明從台東、恆春北上出現明顯車潮，警方提醒，台1線北返車輛，在台一線左轉勝利路時，可行駛中外兩車道銜接引道到南州交流道，現場輔以LED字幕提醒駕駛朋友，請依照現場警方指揮「兩車道北上」南州交流道；用路人也可以沿台1線直行2公里由崁頂交流道北上進入國道3號，或從台17線北上林邊交流道，也可以避開南州交流道車多路段。

屏東縣警局智慧交控中心統計，中秋連假第二天，通往恆春、台東必經路口，台1線、台17線枋寮水底寮五岔路口，南下車輛累計有3萬1850輛次，昨天北返有2萬6906輛次。

警方預估今天中午過後將是北返車潮高峰，預估出現在下午4點到晚間10點，駕駛人避開上述時段，可多利用台1線439公里北上、屏185線沿山公路替代道路，警方視車流狀況分流、調撥因應。警方將在台1線沿路設置攝影機，加強取締自小客車與大眾機違規行駛機車道行為，確保用路人安全。

中秋連假第三天，屏東縣東港警分局預估今、明從台東、恆春北上出現明顯車潮，警方提醒，台1線北返車輛，在台一線左轉勝利路時，可行駛中外兩車道銜接引道到南州交流道，現場輔以LED字幕提醒駕駛朋友，請依照現場警方指揮「兩車道北上」南州交流道。圖／警方提供
中秋連假第三天，屏東縣東港警分局預估今、明從台東、恆春北上出現明顯車潮，警方提醒，台1線北返車輛，在台一線左轉勝利路時，可行駛中外兩車道銜接引道到南州交流道，現場輔以LED字幕提醒駕駛朋友，請依照現場警方指揮「兩車道北上」南州交流道。圖／警方提供
中秋連假第三天，屏東縣東港警分局預估今、明從台東、恆春北上出現明顯車潮，警方提醒，台1線北返車輛，在台一線左轉勝利路時，可行駛中外兩車道銜接引道到南州交流道，現場輔以LED字幕提醒駕駛朋友，請依照現場警方指揮「兩車道北上」南州交流道。圖／警方提供
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中秋連假第三天，屏東縣東港警分局預估今、明從台東、恆春北上出現明顯車潮，警方提醒，台1線北返車輛，在台一線左轉勝利路時，可行駛中外兩車道銜接引道到南州交流道，現場輔以LED字幕提醒駕駛朋友，請依照現場警方指揮「兩車道北上」南州交流道。圖／警方提供

屏東縣 車道

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