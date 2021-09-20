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狗有大用！高雄緝毒犬成反毒萌大使 毛小孩也進圖書館

聯合報 / 記者林保光王昭月／高雄即時報導
高市圖舉辦「我們毛毛一家人」，首度開放民眾帶汪星人入館聽講座。圖／高市圖提供
高市圖舉辦「我們毛毛一家人」，首度開放民眾帶汪星人入館聽講座。圖／高市圖提供

狗狗善解人意，經訓練後潛能大爆發，保三總隊有三隻超萌緝毒犬，最近擔任高雄市毒防局「反毒萌大使」；高雄市圖書館則首度開放讀者帶狗狗入館聆聽講座，讓毛小孩發揮「閱讀治療犬」角色，打造前所未有的跨域閱讀模式。

高市毒防局「反毒萌大使」報到！成員分別是拉不拉多犬「烏瑪」、比利時狼犬「娜美」、史賓格犬「Bela」、烏瑪及娜美約6 歲， Bela 約 4、5個月大，烏瑪也曾擔任過導盲犬，。

訓練員斌哥表示，挑選幼犬訓練時，會找鼻子較長的狗狗，嗅覺較靈敏，也適合在貨櫃縫隙等狹窄空間查找毒品。訓練時會先送寄養家庭，讓狗狗習慣人類生活模式，1歲後接受3周特訓，再交給學員調教，最後實習評鑑。毒防局近日安排「反毒萌大使」上電台專訪，並將發行海報，也在官方臉書放送影片與照片。

高雄市圖書館則仿效日本推動「閱讀治療犬」行動，首度開放讀者帶狗狗入館聆聽講座，近日並安排插畫家李瑾倫與粉絲帶14隻毛小孩分享照護經驗，會場互動熱絡。

高市圖代理館長林奕成表示，寵物長年貼近人們生活，是飼主最好的朋友與傾訴對象，日本東京西部三鷹市2016年率先採用「閱讀治療犬」，幫學習障礙孩童閱讀，訓練系統擴展到日本各地圖書館。高市圖首度開放毛小孩入館，帶給讀者前所未有體驗，是對動物平權友善環境邁出重要一步。

市圖表示，讓寵物入館是配合「世界閱讀日」辦理的專場講座，非永久性開放，主要希望讀者學習接納汪星人為家中的一份子，也從繪本閱讀中感受「我們都是一家人」的深層意義。

保三總隊訓練的三隻緝毒犬化身「反毒萌大使」，上電台跑通告。圖／高市毒防局提供
保三總隊訓練的三隻緝毒犬化身「反毒萌大使」，上電台跑通告。圖／高市毒防局提供

圖書館 毛小孩 日本

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