影／墾丁大街晚間湧入近萬人潮 防疫禁止邊走邊吃

中秋連假第二天，屏東縣墾丁旅館幾乎都滿房，墾丁大街傍晚過後湧入大批人潮，截至晚間九點，墾丁大街自治管理委員會主委曾春惠說，湧入約9千人次，防疫期間，禁止邊走邊吃，遊客進出速度比較快，也在管制入口處加強提醒遊客要掃QR碼實聯制。

曾春惠觀察，中秋連假兩天晚間墾丁大街人潮約有8千人次以上，今晚人潮略多一點，傍晚七點開始管制人車，人車分流。

墾丁大街入口處，墾丁大街自治管理委員會志工人員現場喊著「請大家保護好自己，掃ＱＲ碼哦，謝謝你們，希望大家平安哦」，曾春惠現場高分貝提醒遊客們，遊客們依序掃完實聯制碼後入場，也有志工現場幫民眾噴酒精消毒雙手。