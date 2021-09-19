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2021六都電競爭霸戰頒獎 陳其邁上陣初輕敵後反敗為勝

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁加入「六都電競爭霸戰-明星表演賽」，與電競選手同場較技。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁加入「六都電競爭霸戰-明星表演賽」，與電競選手同場較技。記者徐如宜／攝影

全台最大業餘電競賽事「2021六都電競爭霸戰」，今天在TESL高雄電競館舉行總冠軍頒獎典禮，「英雄聯盟：激鬥峽谷」項目總冠軍台北代表隊ONE Team，獲100萬獎金；《特戰英豪》項目總冠軍新北代表隊END戰隊，獲20萬獎金。高雄市陳其邁在表演賽中，與冠軍END隊並肩作戰，剛開始輕敵險些被打爆，靠著團隊合作最後得勝。

「2021六都電競爭霸戰」激鬥峽谷項目的總冠軍隊伍ONE Team，在今年爭霸戰中擊敗了閃電狼、ahq等強敵，成功制霸六都，奪下了100萬元的冠軍獎金，也獲得了代表台灣出戰「英雄聯盟：激鬥峽谷 東南亞冠軍賽」的國際賽資格。END戰隊則在特戰英豪項目中奪下總冠軍，在總決賽中以下克上三比零戰勝了小組賽第一名Griffin eSports，從群雄中脫穎而出。

陳其邁今天臨時加入ONE Team，對抗電競網紅子喵、ABBY純純、奈奈兒、CRAZYFACE、家偉等人組成的明星隊。冠軍隊剛開始有些輕敵，頻被打爆，最後還是發揮實力，拿下勝仗。

陳其邁表示，電競選手工作與興趣在一起，是非常愉快的事，高雄市也對於六都電競賽非常支持，再加上亞灣區5G AIoT新創園區結合數位內容、遊戲、體感科技，積極支持電競產業，希望發展最好的電競競賽平台與產學合作平台，扶植更多的年輕選手。

高雄市長陳其邁加入「六都電競爭霸戰-明星表演賽」，與電競選手同場較技。圖／高雄市運發局提供
高雄市長陳其邁加入「六都電競爭霸戰-明星表演賽」，與電競選手同場較技。圖／高雄市運發局提供
高雄市長陳其邁加入「六都電競爭霸戰-明星表演賽」，與電競選手同場較技。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁加入「六都電競爭霸戰-明星表演賽」，與電競選手同場較技。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（中）頒獎給「2021六都電競爭霸戰」冠軍隊伍。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（中）頒獎給「2021六都電競爭霸戰」冠軍隊伍。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（後左三）頒獎給「2021六都電競爭霸戰」冠軍隊伍。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（後左三）頒獎給「2021六都電競爭霸戰」冠軍隊伍。記者徐如宜／攝影

陳其邁 高雄市

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