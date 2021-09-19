中秋連假迎久違人潮 屏東勝利星村遊客回籠7成

中秋連假各地景點湧現人潮，屏東市勝利星村也吸引許多民眾攜家帶眷享美食、逛市集，感受眷村歷史建築的悠閒生活。屏東縣政府文化處表示，週末回籠人潮約6、7成。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒鬆綁後，中秋連假引動民眾出遊興致，各地景點紛紛出現報復性旅遊，屏東市「勝利星村」在連假首日也出現人潮。

文化處恢復辦理「舊好勝市集」，活動號召了40多個「植感」品牌，各式各樣多肉植物、蕨類植物、塊根植物、觀葉植物等，吸引不少喜愛拈花惹草的植友們參觀、購買。

文化處表示，「勝利星村」每到週末遊客眾多，但疫情警戒期間，受到很大影響，撐過近4個月的疫情影響，園區各店家在安全防疫原則下，再度迎接顧客光臨。

文化處指出，這波連假迎來一波睽違已久的人潮，不論是餐飲、冰品、文創，店家們也欣見人潮回流，估計約比5月疫情前回籠6、7成人潮。

文化處表示，勝利星村目前50多個品牌進駐，近來陸續有裝修完成的店家也開始營運，新完成的藝術公車亭首度在連假亮相，供民眾拍照打卡，體驗慢活的創意能量。

文化處指出，為確保民眾安全，除了規定店家、市集攤友做好自主健康管理外，也加強宣導民眾進入店內務必佩戴口罩、量測體溫並用酒精消毒，保持安全社交距離及配合相關防疫規定。