中秋連假高雄車流增多 旗津渡輪運量小幅提升
中秋連假，高雄車流量增多，昨天進入市區車輛比去年中秋節多約4000輛次，今天上午車行大致順暢。另高雄住房率提升至5、6成，但旗津渡輪運量僅小幅提升，未現以往排隊人龍。
高雄市交通局統計，中秋連假前一天，17日進入高雄市區的車流量比去年中秋節多約2000輛次，昨天更增加至約4000輛次，車流漸增。不過今天上午車行仍大致順暢，未出現壅塞情形。
車流變多，交通局認為，可能是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情悶太久，這次碰到中秋連假4天，外地返鄉、出遊人潮變多，連帶高雄車流量也增加。
高雄市旅館公會理事長周文彬說，高雄在中秋節前，受COVID-19疫情影響，旅宿業住房率最慘僅剩約1、2成，但中秋連假期間，住房率提升至5、6成以上，有不少到屏東遊玩的旅客，也會順便安排高雄行程，增加高雄住房率。
周文彬說，高雄中秋節住房率回溫，但「重頭戲在10月國慶焰火。」今年10月國慶焰火在高雄舉行，預計高雄住房率會直線上升，很多飯店會推出促銷活動吸引旅客。
高雄市輪船公司總經理翁佳彬表示，高雄往返旗津渡輪，疫情前假日至少2萬人次，疫情後假日下滑剩8000、9000人次。昨天連假首日達約1萬2000人次，略有回升，但與疫情前輪渡站大排長龍的盛況相去甚遠。
高雄市觀光局推出高雄旅遊人潮警示燈號系統，截至下午1時，高雄蓮池潭風景區、愛河、月世界地質公園、金獅湖風景區、旗津海岸公園、駁二藝術特區、觀音山登山步道等7大景區，旅遊人潮警示燈號均為人潮正常的綠燈。
此外，高雄市經發局也在中秋連假持續加強巡查市場、賣場防疫措施，局長廖泰翔說，連假期間持續針對人流較高的重點場域稽查，以勸導為主，若湧現人潮接近容留人數上限時，將協調管理單位派員管制出入口及控管人流。
經發局表示，今年5月疫情升溫至今，市府動員逾1000人赴市場、夜市與攤集場稽查，累計超過3000場次，同時針對200多家中、大型賣場及百貨公司加強稽查。
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