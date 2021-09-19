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協助處理漂流擱淺貨輪 澎湖百樂號漁船受表揚

中央社 / 澎湖縣19日電

澎湖西吉嶼海域漂流擱淺一艘無船名貨輪，東吉高姓船長開著自己的「百樂號」漁船，協助載運海巡人員查勘海域污染狀況，獲選今年優良漁民

金馬澎分署第七岸巡隊長邱泰豐今天前往望安與七美等離島訪視，慰勉駐守在偏鄉離島的安檢人員，在望安東吉安檢所代表海巡署金馬澎分署長廖德成表揚榮獲分署今年優良漁民的高姓船長。

邱泰豐表示，望安東吉島的「百樂號」漁船高姓船長，平日捕魚維生，漁閒時，更熱心協助海巡工作，尤其今年初，澎湖西吉嶼海域擱淺一艘不明貨輪，在風浪中，主動協助載運海巡人員前往處理擱淺貨輪有無人員及海域汙染狀況等事蹟，熱心幫助精神，值得效仿，獲選今年優良漁民。

海巡署表示，這艘無船名貨輪，是在今年1月間意外漂流至澎湖西吉嶼無人島的西北海域而擱淺，環保局曾抽油與設置攔油索，航港局並在近期內已完成拆除解體，解決了貨輪擱淺及海域污染等問題。

海巡署 漁民 西吉嶼

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