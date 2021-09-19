高市府砸經費做建設 議員共同心聲：路要先做好

高雄市政府日前通過111年度總預算，資本門預算增加6.1億元，根據高雄市研考會資料，市府編列7500萬元推動旗山溪左岸旗尾地景暨創生環境改造計畫、原住民區基礎建設維護經費更較去年增加1250萬元、也編列4000萬元探勘寶來溫泉第二口井。捷運紅線北延的岡山路竹延伸線經費為29.94億元，預計116年完工通車。高雄市議員黃明太表示，重大建設要做，但地方基礎建設更重要，路竹省道拓寬喊30多年了，沒有一屆縣市長有勇氣處理。

高市府表示，捷運紅線北延南伸將串聯路竹、橋頭、楠梓、林園、小港等區，是南部半導體材料S廊帶最重要的交通骨幹。市府111年度編列29.94億元加速推動捷運紅線北延的岡山路竹延伸，而岡山區位處北高雄政經核心，也是北高雄區域發展的重要引擎，除啟動捷運岡山RK1站聯合開發及岡山、路竹都市計畫通檢作業，也編列4198萬元啟動岡山綜合行政中心規畫及筧橋改建工程，編列1.88億元推動第102期及岡山兒十市地重畫，編列3.01億元興建岡山區大鵬九村社會住宅。

黃明太說，市府不能只著重大建設，地方的基礎建設、道路安全才是最基本的，「高雄燈會一次就花掉7億元，每年的路平預算也是7億，還有接下來的國慶煙火，這些錢如果用在道路上，不知道可以多鋪設多少條道路。」黃明太說，近幾年岡山人口持續增加，路竹人口逐年減少，因路竹、阿蓮地區有許多舊部落，道路沒開，目前只能容納1、2台機車進出，造成開發不易，人口不斷流失。

黃明太表示，路竹許多建地都像廢墟，因為道路沒開闢，主要道路兩旁沒有新建物，地方發展停滯不前。他認為，歷任市府一遇抗爭就停擺，他舉路竹省道台1線為例，30年前已完成徵收，但有幾戶民眾抗爭，拓寬計畫遲遲未展開，「市府應該拿出guts，該做的事就要去做。」

針對旗山、美濃、內門與原鄉建設，111年市府編列7500萬元推動旗山溪左岸旗尾地景暨創生環境改造計畫，另編列2275萬元建美濃運動中心及1200萬建設美濃湖特色遊憩場，原住民區基礎建設維護經費更較去年增加1250萬元，共編列5975萬元。市府也編列4000萬元探勘寶來溫泉第二口井，振興溫泉產業；內門觀光休閒園區編列5000萬元，將透過促參引進民間資源，帶動商機活水。

高雄市議員林義迪表示，東高雄是高雄的後花園，國道10號延伸六龜、台86東延旗山、內門，都能縮短城鄉距離，但振興觀光業之前，須先修復六龜在此次雨季的災損，包括山崩、排水系統都影響當地居民安全，「不能讓人覺得要去六龜泡個溫泉還怕怕的」，林義迪說，六龜還有些山坡地持續崩落，希望市府派專業人士進行地質檢測，確保居民安全。

研考會資料顯示，市府正爭取中央加速核定捷運小港林園線可行性報告，並編列1.08億元預算。前鎮漁港改造共編列3.32億元，包含漁民服務中心外觀修繕、下水道系統整建及景觀綠美化等。另編列5.67億元改善大寮林園淹水情形，推動拷潭排水及林園排水治理工程；因應和發產業園區消防需要，編列1000萬元啟動和發分隊新建工程。另外持續編列預算推動中芸漁港漁筏泊區興建工程及新增大寮運動中心、大寮民智街拓寬、光明三路1078巷拓寬等建設經費。