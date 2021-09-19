梅蘭明隧道落石棘手 緊急修築河床便道今午開通

高雄桃源區台20線梅蘭隧道13日下午發生大規模落石崩坍，危機還沒解除，近日上邊坡持續落石，拉芙蘭、梅山里民聯外受阻。17日先開出農路，從復興到拉芙蘭要走40分鐘相當耗時，工程人員遂在荖濃溪修築一條臨時河床便道，長度1.5公里開車約4分鐘，供居民緊急通行。

甲仙工務段長陳正偉說，復興里到拉芙蘭里這段約1.5公里長臨時河床便道，是過去不曾開放通行路線，考量當地河床特質穩定，工程人員也完成修改水路等配套，預計今天中午可開放通行，但入夜或下雨前就必須關閉，確保居民行的安全。

南橫公路梅蘭明隧道邊坡整治問題棘手，甲仙工務段緊急調派蜘蛛人工班，爬升到約200公尺高邊坡進行刷坡清理浮石等作業，確保下方施工機具、人員安全，多管齊下要解決問題。

陳正偉表示，相較於農路顛簸情況，河床便道相對好走也省時，與區公所一同整理的農路情況會維護著，確保在梅蘭明隧道無法通行前，居民能有多一條替代選擇。