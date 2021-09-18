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秋節連假傳憾事！3歲童遭車撞 頭骨變形慘死

中秋節烤肉 金門未禁止也不鼓勵

中央社 / 金門縣18日電

金門衛生局長李錫鑫今天表示，相關的防疫措施，金門和中央做法一致，公共場所和公開活動禁止烤肉；至於私人烤肉，雖未禁止，但也不鼓勵。

金門中秋烤肉的風氣不如台灣興盛。不過，由於近年來不少台灣民眾移居金門，漸漸的把台灣的中秋烤肉習慣帶到金門。但因環境不同，金門土地相對較為空曠，也很少家家戶戶同時烤肉，所以烤肉時很少發生烏煙瘴氣的狀況。

在金門，往年除了大年初一到初三水試所辦理盛大的烤肉活動，中秋節或平日如果要烤肉，大部分是社區或家戶自行烤肉，不同於台灣的河濱公園集體大烤肉，更沒有封街烤肉。

民眾楊先生說，如果有人揪去烤肉，不排除去參加，但不會主動發起烤肉。周小姐說，以前可以在家門口的小公園烤肉，現在因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，為了不要給他人造成麻煩，今年就算了；但孩子希望烤肉，只好躲在家中大門內的屋簷下烤肉，滿足孩子期待。

金門縣衛生局提醒，如果民眾一定要烤肉，請務必注意中央流行疫情指揮中心的指引，室內戶外聚集人數都要遵守規定，也記得要戴口罩，保護自己也照顧到他人。

烤肉 金門 衛生局

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