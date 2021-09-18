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高雄火車站將「回家」 網友：熟悉的感覺回來了

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

今年8月，行政院長蘇貞昌啟動高雄帝冠式舊火車站回歸中軸線工程，歷經多日施工，高雄市長陳其邁臉書發文，並張貼火車站遷回中軸線美照引發熱議，也喚起老高雄人滿滿回憶，看見熟悉場景十分感動。

高雄舊火車站興建於1941年，因配合鐵路地下化施工遷移並更名「願景館」。歷時19年，高雄火車站遷回原址不遠處，上月高雄市府舉辦舊高雄火車站帝冠建築「願景館」遷移啟動儀式，站體向西挪移57.86公尺，預計9月26日遷至中山、博愛路的高市中軸線上，明年1月永久定位。

陳其邁指出，他下班從中山路到博愛路，經過火車站，一邊看著即將搬遷回中軸線的老車站，彷彿坐了時光機回到從前，往事一幕幕，如同懷舊電影在眼前播放。

他感性表示，火車站的保留，讓大家在城市的進步中，還有記憶可以按圖索驥，追尋得到家的依戀與味道，有回憶可念想；城市在改變，不變的是恆久的家的感覺、家的意義。

網友回應說，「回家熟悉的感覺」、「沒有乘載歷史的城市不會偉大，謝謝高雄車站承載了滿滿的回憶，更謝謝那些努力維持的人們」、「回到熟悉的高雄火車站」、「高雄愈來愈美麗」、「高雄車站回來了，好感動」。

高雄市長陳其邁分享高雄火車站遷回中軸線的美照，引發熱烈討論。圖／取自陳其邁臉書
高雄市長陳其邁分享高雄火車站遷回中軸線的美照，引發熱烈討論。圖／取自陳其邁臉書

火車站 高雄車站 願景

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