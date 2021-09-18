高雄反毒大使是汪星人 3緝毒犬出列

高雄市毒品防制局找「反毒大使」，過去不是名人就是名星，這期邀請的反毒大使卻是汪星人，選出保三警察總隊緝毒犬分隊「烏瑪」、 「娜美」、「Bela」3隻緝毒犬當「反毒萌大使」，協助毒防局宣導反毒工作，毒防局表示，希望為高雄打造「反毒萌亮點」。

高雄市毒防局的3隻「反毒萌大使」，分別是拉不拉多犬「烏瑪」、 比利時狼犬「娜美」、史賓格犬「Bela」，都是「緝毒女英雌」，其中烏瑪及娜美是約6歲的成犬，烏瑪更曾擔任過導盲犬，Bela則是4個多月的幼犬。

保三緝毒犬分隊長曹國龍說，緝毒犬通常在港口、機場或是夜店等場域值勤，利用嗅覺來查緝毒品，在特殊環境下，外界的干擾或是較濃烈的氣味，都容易影響緝毒犬的判斷，也是訓練過程中需加強的能力。

據了解，警方選擇緝毒犬，會找鼻子長、嗅覺較靈敏的幼犬，以便將來能在貨櫃縫隙等狹窄空間找毒品，通常2個月到1歲間，採寄養家庭方式，習慣人類生活模式，1歲以後，由訓練師特訓3周再交給受訓學員，經「實習」後才能決定能否從學校「畢業」，成為正式的緝毒犬。