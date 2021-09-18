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學母語復興傳統廚藝 馬祖傳統功夫菜再現

中央社 / 連江縣18日電

傳承福州菜餚學母語，馬祖青年發展協會今天跨島邀請北竿前嘉賓主廚林克強，傳授功夫菜「瓜白菜」作法，重現馬祖經典名菜好味道，並教學廚藝中的馬祖母語。

馬祖青年發展協會為記錄地方傳統手藝與傳承母語，舉辦文化母語課程「來學婚宴瓜白菜」，希望透過邊說馬祖話邊學菜的手法，重現地區經典名菜好味道，並引領學習廚藝、食材的馬祖話用法。

師承父親「興官師」的第二代嘉賓主廚林克強，是馬祖地區碩果僅存的婚宴菜色瓜白菜傳人，去年因嘉賓餐廳休業變成便利商店，讓地區民眾擔憂再難嚐到記憶中的功夫菜，未來手藝將失傳。

「瓜白菜」菜餚以黃魚和白菜得名，黃魚在福州語中稱「黃瓜魚」，將魚去骨切片，加上螃蟹肉絲、瘦肉、白菜絲細火熬煮到入口即化需耗費多時，烹煮至濃稠糊狀呈現，融合白菜甘甜、魚蟹綿滑鮮甜、豬肉濃郁精華，帶豐富鮮味層次又滑順口感，但手藝繁複耗時，馬祖地區少有人會烹煮，是北竿婚宴特色菜。

林克強表示，他從小在廚房幫忙父親，甚至跑堂送菜穿梭塘岐街頭街尾，民國99年時，40歲的他掌廚，逐漸熟悉手藝，傳承嘉賓餐廳的好味道，如糖醋排骨、八寶飯、梅梨糕等都是拿手菜，其中瓜白菜更是馬祖知名的嘉賓招牌菜，但瓜白菜食材籌備繁複、技法困難耗時，加上廚師工作繁重、地區餐廳客源轉型，傳統菜難傳承。

林克強透過烹煮瓜白菜流程，重現招牌菜技法，並以馬祖話（源於福州語）說明食材、烹飪動作、餐廳營運人事物的母語用法，帶領參與者重溫過去馬祖的傳統味道時代記憶。

馬祖 青年

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