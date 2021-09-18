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石頭、樹枝、保特瓶都來排隊 高雄出現中秋搶領愛心物資奇觀

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄前鎮區發放愛心物資，民眾拿石塊樹葉等物在鎮興橋上排隊，井然有序，蔚為奇景。圖／翻攝自臉書「前鎮二手貨」
高雄前鎮區發放愛心物資，民眾拿石塊樹葉等物在鎮興橋上排隊，井然有序，蔚為奇景。圖／翻攝自臉書「前鎮二手貨」

高雄前鎮區鎮興里每年三節發放中秋愛心物資，今年選在今天發放，不少民眾昨天就用樹枝、寶特瓶等物在鎮興橋上「排隊」，結果被拍照貼上網，網友戲稱是「中秋奇觀」。但高市環保局獲報後，怕有人走路被跘到，派員清掃，打亂次序，有老人家因此爆氣。

臉書「前鎮二手貨」臉書粉絲頁貼出照片，內容是鎮興橋上井然有序排著石頭、樹枝、飲料瓶等物，並留言指這是高雄前鎮區每年中秋奇觀，「鄉親們真的是太有秩序，太好太棒了」。

不少網友看見橋上排隊占位的物品琳瑯滿目，直說「老人家太有才了」、「全部給他掃掉，明天會看到一群老人打群架嗎」。

高市環保局表示，他們接獲通報後前去處理，但因放置「廢棄物」是為了領取物資，因此沒對行為人開罰。

當地里長表示，前鎮區議員和愛心人士每年出資買民生必須品，在春節、端午和中秋節發放，今年中秋節因疫情影響，只發3千份白米、沙拉油、麵、雞腿和痠痛貼布等物，只要里民有需求，都能排隊領取。

以往大家就習慣以物品占位排隊，占位的物品千奇百怪，因鎮興橋平日會有民眾運動經過，有人打電話到1999檢舉，環保局昨午清了一次，民眾又繼續排，還指責環保局為何把排隊的物品清掉，打亂順序，為此吵翻。

貼文者今天為此在臉書致歉，指他原本想讚揚老人們很有秩序地排隊，沒想到網友反應太熱烈，甚至截圖舉報，讓美意盡失，深感抱歉。

高雄前鎮區發放愛心物資，民眾拿石塊樹葉等物在鎮興橋上排隊，井然有序，蔚為奇景。圖／翻攝自臉書「前鎮二手貨」
高雄前鎮區發放愛心物資，民眾拿石塊樹葉等物在鎮興橋上排隊，井然有序，蔚為奇景。圖／翻攝自臉書「前鎮二手貨」

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