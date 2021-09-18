中秋連假搶客 高雄3區LINE Pay消費享8%點數回饋

一卡通公司推廣地方商圈，民眾只要在9月30日前到高雄鼓山、鹽埕、左營區超過450家的指定店家，使用LINE Pay Money帳戶消費付款可享LINE POINTS 8%點數回饋。

一卡通公司今天指出，中秋連假到來，鼓勵高雄市民在地旅遊享受美食放鬆，像高雄市立美術館所在充滿藝文氣息的鼓山區，具人文歷史有駁二藝術特區的鹽埕區，以及美食匯集的左營區等，都很適合全家大小一起探訪，悠閒逛逛或到附近商圈享受美食。

配合政府推動「110年度行動支付多元應用加值服務計畫」，一卡通公司推廣地方商圈導入行動支付服務，許多區域商圈已陸續導入服務，尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間防疫觀念提升，商家也越來越能接受為民眾提供行動支付服務。

目前高雄地區在鼓山區、鹽埕區及左營區推廣有成，為吸引民眾體驗行動支付的便利性，也希望持續為商圈合作店家帶來商機，一卡通公司特別於9月30日前針對這3區超過450家指定店家提供消費回饋，民眾只要使用LINE Pay Money帳戶消費付款可享LINEPOINTS 8%點數回饋。

此外，首度來台展出的「奈良美智特展」現正巡迴至第二站高雄市立美術館，充滿人文關懷的作品療癒人心，非常值得大家預約參觀；綠意盎然的高雄市立美術館也很適合採買周邊商圈美食；而鄰近的左營區也有百貨公司及瑞豐夜市。至於假日戶外藝文活動多的駁二藝術特區，及具有人文歷史，匯集眾多老店美食的鹽埕區，也是中秋放風的不錯選擇。