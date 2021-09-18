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連假首日南返車多 午後大雨嚇跑高雄各景區遊客

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
連假第一天，旗津大街有出遊人潮，但跟平常假日差不多。記者徐白櫻／翻攝
連假第一天，旗津大街有出遊人潮，但跟平常假日差不多。記者徐白櫻／翻攝

中秋節連假第一天，中午過後高速公路南返車流不少，高雄市區的高速公路交流道附近交通壅塞，要上高速公路要等待一點時間。今天上午天氣炎熱、午後下起雷陣雨，旗津、月世界、蓮池潭等景區的人潮跟平常假日差不多，「高雄人潮警示燈號」均為綠燈，遊客沒有過量。

高市府觀光局與電信業者合作建構「高雄人潮警示燈號」系統，針對蓮池潭、駁二、愛河、旗津、金獅湖、月世界、觀音山等景區提供即時人流燈號訊息，七大景區的遊客量也未出現警戒燈號，截至下午燈號均為正常的綠燈。觀光局人員說，連假首日天氣不穩定，許多人可能先選擇返家團聚，並未在第一天到景點出遊，各景點的出遊人潮與平常假日差不多。

市府交通局統計指出，連假前一天（17日）進入高雄市區車流量，較去年中秋連假同期比較約增加2千車次，已有不少市民朋友提前返回過節及出遊；今天上午主要幹道車多，車行大致順暢，中午過後高速公路車流增加，研判是南返車子變多。

今天是連假第一天，不少人到旗津海邊散步。記者徐白櫻／翻攝
今天是連假第一天，不少人到旗津海邊散步。記者徐白櫻／翻攝
高雄中午一陣雷雨，很快就轉晴，左營蓮池潭有散步休閒人潮。記者徐白櫻／翻攝
高雄中午一陣雷雨，很快就轉晴，左營蓮池潭有散步休閒人潮。記者徐白櫻／翻攝

連假 高速公路 中秋節

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