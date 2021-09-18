連假首日南返車多 午後大雨嚇跑高雄各景區遊客

中秋節連假第一天，中午過後高速公路南返車流不少，高雄市區的高速公路交流道附近交通壅塞，要上高速公路要等待一點時間。今天上午天氣炎熱、午後下起雷陣雨，旗津、月世界、蓮池潭等景區的人潮跟平常假日差不多，「高雄人潮警示燈號」均為綠燈，遊客沒有過量。

高市府觀光局與電信業者合作建構「高雄人潮警示燈號」系統，針對蓮池潭、駁二、愛河、旗津、金獅湖、月世界、觀音山等景區提供即時人流燈號訊息，七大景區的遊客量也未出現警戒燈號，截至下午燈號均為正常的綠燈。觀光局人員說，連假首日天氣不穩定，許多人可能先選擇返家團聚，並未在第一天到景點出遊，各景點的出遊人潮與平常假日差不多。