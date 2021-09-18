連假前深夜突檢 高市餐酒館共桌未設隔板罰1.5萬

中秋連假今日開始，高雄市政府擔憂南北移動或民眾鬆懈防疫警戒，會釀成疫情破口，假期前一晚赴新興區及苓雅區餐酒館突繫檢查，查獲一家餐酒館有共桌行為卻未設隔板，已違反傳染病防治法第36、37條，依同法70條開罰1萬5000元。

衛生局長黃志中昨率隊會同轄區警察局突檢新興及苓雅區15家餐酒館、酒吧，查獲一家餐酒館不符防疫規定，進而開罰。

衛生局表示，110年9月統計迄今，高雄市新冠肺炎境外移入個案共12例，經基因定序，有6例是傳染力極高的Delta變異病毒，鑑於北部地區持續傳出感染源不明本土病例，顯示社區可能尚存隱性傳播鏈而有零星個案發生，中秋連假期南北移動頻繁，防疫仍不得鬆懈。

衛生局表示，市長陳其邁昨在防疫會議提醒民眾連假仍應落實各項房疫措施，保括保持交距離、戴口罩、落實勤洗手等，保護自己及家人。更禁止公私團體的烤肉社交活動，也要求觀光景點實施人流管制，最大容留人數達到60％時，就開始啟動疏導與勸離，百貨賣場等室內空間則以一坪一人的計算基準嚴控人流。

餐飲業務必落實隔板及清消、實聯制等規定，未遵循防疫規範者，市府會依法要求、取締，開罰是不得已的手段。