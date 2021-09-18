高雄舊車站將「回家」 陳其邁透露25、26日有彩蛋

高雄舊火車站預計將於9月26日遷移回中山、博愛路的高市中軸線上，高雄市長陳其邁日前接獲小學同學、現任高雄市立大同醫院長傅尹志的訊息，兩人回憶起過去對高雄舊火車站的印象，陳其邁表示，高雄舊火車站的「校正回歸」也是串連了整個高雄發展的中軸線，預計25、26日會有彩蛋。

陳其邁昨天貼文指出，高雄火車站是老高雄人對高雄的回憶，他與傅尹志一個回到故鄉、一個留在故鄉，但看著這座城市成長的心情都是一樣，見證了這個城市的轉變，希望我們的故鄉更加美好，火車站的保留，讓我們在城市的進步中，還有記憶、追尋得到家的依戀與味道。

陳其邁今天上午出席聯訪時表示，傅尹志傳訊息給他時，他正好路過高雄火車站，陳其邁說，不管是離鄉背井打拚的人，或者是留在故鄉對高雄火車站都有感情，他也相信這是屬於高雄人共同的記憶，希望藉由火車站的保存，讓每個高雄人看到車站回歸時，都能有對於自己故鄉的回憶和對未來的想像。

陳其邁說，因車站也是串連整個高雄市發展的中軸線，配合周遭都市的更新，將會加速翻轉整個高雄市未來發展的軸線，包括亞灣區到火車站，到左營車站，北高雄的發展中心，他相信未來對帶動地方繁榮跟城市發展是個絕佳契機，並預告25日晚上、26日有彩蛋，大家可倒數7天每天注意車站移動及城市的變化。