聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄舊車站將「回家」 陳其邁透露25、26日有彩蛋

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄舊火車站即將「校正回歸」，高雄市長陳其邁今天出席聯訪透露25、26日將有彩蛋。本報資料照片
高雄舊火車站即將「校正回歸」，高雄市長陳其邁今天出席聯訪透露25、26日將有彩蛋。本報資料照片

高雄舊火車站預計將於9月26日遷移回中山、博愛路的高市中軸線上，高雄市陳其邁日前接獲小學同學、現任高雄市立大同醫院長傅尹志的訊息，兩人回憶起過去對高雄舊火車站的印象，陳其邁表示，高雄舊火車站的「校正回歸」也是串連了整個高雄發展的中軸線，預計25、26日會有彩蛋。

陳其邁昨天貼文指出，高雄火車站是老高雄人對高雄的回憶，他與傅尹志一個回到故鄉、一個留在故鄉，但看著這座城市成長的心情都是一樣，見證了這個城市的轉變，希望我們的故鄉更加美好，火車站的保留，讓我們在城市的進步中，還有記憶、追尋得到家的依戀與味道。

陳其邁今天上午出席聯訪時表示，傅尹志傳訊息給他時，他正好路過高雄火車站，陳其邁說，不管是離鄉背井打拚的人，或者是留在故鄉對高雄火車站都有感情，他也相信這是屬於高雄人共同的記憶，希望藉由火車站的保存，讓每個高雄人看到車站回歸時，都能有對於自己故鄉的回憶和對未來的想像。

陳其邁說，因車站也是串連整個高雄市發展的中軸線，配合周遭都市的更新，將會加速翻轉整個高雄市未來發展的軸線，包括亞灣區到火車站，到左營車站，北高雄的發展中心，他相信未來對帶動地方繁榮跟城市發展是個絕佳契機，並預告25日晚上、26日有彩蛋，大家可倒數7天每天注意車站移動及城市的變化。

高雄舊火車站為帝冠建築，日據時代1941年完工啟用，2002年因鐵路地下化而搬遷，體總重3500公噸，8月22日起由工程公司以高科技電腦精準控制128個千斤頂，做足隔震功夫慢慢挪移，目前已即將回到正中央。

高雄舊火車站即將「校正回歸」，高雄市長陳其邁（右二）今天出席聯訪透露25、26日將有彩蛋。記者陳玫伶／攝影
高雄舊火車站即將「校正回歸」，高雄市長陳其邁（右二）今天出席聯訪透露25、26日將有彩蛋。記者陳玫伶／攝影

火車站 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

橋科首條聯外道路拓寬通車 陳其邁：加速在地產業翻轉

高雄莫德納疫苗第2劑27日開打 市府將發放通知單

高雄景點中秋人流管制 逾60%舉牌警示

莫德納第二劑27日開打 陳其邁：不必預約專人送通知書

相關新聞

高雄舊車站將「回家」 陳其邁透露25、26日有彩蛋

高雄舊火車站預計將於9月26日遷移回中山、博愛路的高市中軸線上，高雄市長陳其邁日前接獲小學同學、現任高雄市立大同醫院長傅...

終於來了！金門75歲長者莫德納疫苗第二劑9/24開打

讓民眾望穿秋水的莫德納疫苗終於來了！金門縣政府今天上午表示，許多長者已經接種第一劑莫德納疫苗達10週之久，因應中央配貨及...

卡拉OK點不到的山林藍調 原民獅子鄉音樂展觸動心弦

藍調在19世紀初盛行，當時黑人在工作閒暇時會隨興吟唱，紓解身心靈的苦悶；屏東縣原民的獅子鄉民早年多投入伐木業，發展出自嘲...

連假首日南返車多 午後大雨嚇跑高雄各景區遊客

中秋節連假第一天，中午過後高速公路南返車流不少，高雄市區的高速公路交流道附近交通壅塞，要上高速公路要等待一點時間。今天上...

連假前深夜突檢 高市餐酒館共桌未設隔板罰1.5萬

中秋連假今日開始，高雄市政府擔憂南北移動或民眾鬆懈防疫警戒，會釀成疫情破口，假期前一晚赴新興區及苓雅區餐酒館突繫檢查，查...

橋科首條聯外道路拓寬通車 陳其邁：加速在地產業翻轉

高雄市政府今天上午至岡山區友情路拓寬工程舉行通車典禮，內政部長徐國勇、營建署長吳欣修等人出席，市長陳其邁表示，友情路為岡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。