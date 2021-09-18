小三通20年 金門推紀念酒活絡消費動能
金廈「小三通」實施滿20週年，金門縣政府推出紀念酒，預定10月25日開賣，每箱12瓶、新台幣5100元，盼活絡地區消費動能，為經濟帶來更大幫助。
金門地理位置特殊，自1949年起長期處於戰場砲火第一線，隨時間過去，時代潮流變化，金門地區從戰地轉型，因應擴張經商、人員交流需求，2001年元旦起開放金門與中國大陸廈門小規模通郵、通商和通航的「小三通」。不但是金門重要縣史，也開啟兩岸交流新頁。
縣府表示，從小三通開通後，2019年年中突破2000萬人次旅客，對金門觀光產業及經濟有相當幫助。但因COVID-19（2019冠狀病毒疾疾）疫情，小三通自去年2月10日停航後迄今未復航。
小三通停航後，以觀光為主的金門景氣大受影響，加上縣民消費意願下滑，金門整體經濟呈現頹勢。趁小三通實施滿20週年，縣府決定繼去年推出「振興酒」後，再辦理小三通20週年配售酒實施計畫，盼提振地區消費動能。
小三通20週年紀念酒每份一箱12瓶0.75毫升-58度高粱酒，共5100元，每瓶單價425元。配售對象以今年7月21日為戶籍作業基準日。各鄉鎮配售日期，金湖鎮自10月25日至27日、烈嶼鄉26至28日、金城鎮27至29日、金寧鄉28至30日、金沙鎮29至31日。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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