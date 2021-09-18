橋科首條聯外道路拓寬通車 陳其邁：加速在地產業翻轉

高雄市政府今天上午至岡山區友情路拓寬工程舉行通車典禮，內政部長徐國勇、營建署長吳欣修等人出席，市長陳其邁表示，友情路為岡山交流道及橋頭科學園區重要聯外道路，整個橋科新建期程有望在今年年底可提供廠商預選地，未來配合中油加速整建，將建構一個最完整的半導體生態系。

徐國勇、吳欣修、陳其邁、立委邱志偉、許智傑、南部科學園區管理局長蘇振鋼、多名市議員、岡山及橋頭各里里長等人今天出席通車典禮。

岡山區大遼里長楊勝安表示，友情路可串聯國道十號及岡山交流道，常有大貨車經過，但因是混合車道較危險，拓寬後更安全，工程也增設滯洪池改善地方排水。

陳其邁表示，橋科聯外道路包括友情路、大遼路和1-2號道路，目前友情路已完工，大遼路和1-2號道路今年也將發包，配合橋科的新建期程，如通過環評、區段徵收計畫，整體工程預計在今年底可提供廠商預選地，明年中公共工程建設及廠商建廠可同步進行，將原6年期程壓縮到3年。

陳其邁說，感謝中央大力支持，交通路網的興建對改善橋科，並串聯其他科學園區及產業園區至關重要，也有望加速翻轉橋頭、岡山及燕巢區域的發展，希望藉由橋科一年將近1800億的產值，創造11000個就業機會，帶動北高雄發展。

陳其邁說，未來橋頭科學園區開闢，加上中油加速整建，將吸引高科技廠商進駐，串連從中油北城計畫到楠梓產業園區、橋頭科學園區、路竹科學園區，再到台南科學園區，將是未來台灣、甚至全球最有價值的半導體產業聚落，市府也積極招商引資，引進國際大廠，並配合經濟部、科技部的半導體材料S廊帶計畫，加速地方的建設。