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橋科首條聯外道路拓寬通車 陳其邁：加速在地產業翻轉

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市政府今天上午舉行岡山區友情路拓寬通車典禮，內政部長徐國勇致詞。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府今天上午舉行岡山區友情路拓寬通車典禮，內政部長徐國勇致詞。記者陳玫伶／攝影

高雄市政府今天上午至岡山區友情路拓寬工程舉行通車典禮，內政部長徐國勇、營建署長吳欣修等人出席，市長陳其邁表示，友情路為岡山交流道及橋頭科學園區重要聯外道路，整個橋科新建期程有望在今年年底可提供廠商預選地，未來配合中油加速整建，將建構一個最完整的半導體生態系。

徐國勇、吳欣修、陳其邁、立委邱志偉、許智傑、南部科學園區管理局長蘇振鋼、多名市議員、岡山及橋頭各里里長等人今天出席通車典禮。

岡山區大遼里長楊勝安表示，友情路可串聯國道十號及岡山交流道，常有大貨車經過，但因是混合車道較危險，拓寬後更安全，工程也增設滯洪池改善地方排水。

陳其邁表示，橋科聯外道路包括友情路、大遼路和1-2號道路，目前友情路已完工，大遼路和1-2號道路今年也將發包，配合橋科的新建期程，如通過環評、區段徵收計畫，整體工程預計在今年底可提供廠商預選地，明年中公共工程建設及廠商建廠可同步進行，將原6年期程壓縮到3年。

陳其邁說，感謝中央大力支持，交通路網的興建對改善橋科，並串聯其他科學園區及產業園區至關重要，也有望加速翻轉橋頭、岡山及燕巢區域的發展，希望藉由橋科一年將近1800億的產值，創造11000個就業機會，帶動北高雄發展。

陳其邁說，未來橋頭科學園區開闢，加上中油加速整建，將吸引高科技廠商進駐，串連從中油北城計畫到楠梓產業園區、橋頭科學園區、路竹科學園區，再到台南科學園區，將是未來台灣、甚至全球最有價值的半導體產業聚落，市府也積極招商引資，引進國際大廠，並配合經濟部、科技部的半導體材料S廊帶計畫，加速地方的建設。

徐國勇表示，高雄新市鎮橋頭科學園區受蔡英文總統等人重視，他跟立委邱志偉也曾多次南下會勘，高雄區位、交通優越，加上近幾年台商回流，有望讓高雄發展成為台灣最大的一顆星，徐國勇透露，高雄市府預計將岡山交流道延伸至橋頭科學園區，內政部營建署也將全力配合市府建設，期望高雄大發展。

高雄市政府今天上午舉行岡山區友情路拓寬通車典禮，市府工務局新建工程處長許永穆介紹未來針對橋頭科學園區的興建工程。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府今天上午舉行岡山區友情路拓寬通車典禮，市府工務局新建工程處長許永穆介紹未來針對橋頭科學園區的興建工程。記者陳玫伶／攝影
內政部長徐國勇（左一）、營建署長吳欣修（左二）等人今天至高雄市岡山區友情路參與拓寬通車儀式，查看橋科周邊景觀模型。記者陳玫伶／攝影
內政部長徐國勇（左一）、營建署長吳欣修（左二）等人今天至高雄市岡山區友情路參與拓寬通車儀式，查看橋科周邊景觀模型。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山區友情路為橋頭科學園區重要聯外道路之一，過去為混合車道，機汽車與大貨車行駛較危險，拓寬後更安全。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山區友情路為橋頭科學園區重要聯外道路之一，過去為混合車道，機汽車與大貨車行駛較危險，拓寬後更安全。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府今天上午舉行岡山區友情路拓寬通車典禮，內政部長徐國勇（左五）、營建署長吳欣修（右三）、高雄市長陳其邁（右五）等人出席剪綵。記者陳玫伶／攝影
高雄市政府今天上午舉行岡山區友情路拓寬通車典禮，內政部長徐國勇（左五）、營建署長吳欣修（右三）、高雄市長陳其邁（右五）等人出席剪綵。記者陳玫伶／攝影

岡山 陳其邁 徐國勇

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