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高雄梅蘭明隧道崩坍不斷 工務段擬兩作法替代通行

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄桃源台20線100.4公里處梅蘭明隧道東洞口，甲仙工務段派員清理落石。圖／甲仙工務段提供
高雄桃源台20線100.4公里處梅蘭明隧道東洞口，甲仙工務段派員清理落石。圖／甲仙工務段提供

高雄桃源台20線100.4公里處梅蘭明隧道東洞口，上邊坡日前無預警土石崩塌，造成入口遭掩埋阻斷，導致拉芙蘭、梅山里居民聯外道路受阻，目前土石仍持續崩落，影響搶修進度也危及工程人員安全，因此，除隧道上邊坡危石清理，甲仙工務段會同桃源區公所等單位，研議借道山上農路、溪底河床便道等方案，藉此解決居民通行問題。

梅蘭明隧道東洞口上邊坡，自9月13日上邊坡無預警土石崩塌，至今仍持續有落石，甲仙工務段從昨天起，便開始於坍方處派前工程人員進行刷坡清理浮石等作業，藉此確保下方施工機具及人員安全，以及後續行人安全。

由於隧道尚未開放通行，甲仙工務段與桃源區公所、區代表會評估，部落緊急通行可由區公所管轄的梅蘭明隧道上方農路替代，作為初期緊急民生通行通道，另決議在梅蘭明隧道前荖濃溪實作河床便道。

甲仙工務段指出，農路雖可簡易通行但路況並不佳，為求維護基本行車安全，使部落民眾有較好的行車品質，將派遣施工機具協助區公所共同整理該農路，提高行車安全性。

緊急民生通行通道，屬農路僅可供四輪傳動小型車行駛，此外，甲仙工務段研擬施作梅蘭明隧道前荖濃溪河床便道，期盼完成後復興、梅蘭之間可藉由溪底便道通行，暫時替代明隧道，也可避開上方持續落石威脅。

甲仙工務段初估，河床便道工作估約需5至10個工作天，未來可作為延長明隧道工程時的替代道路。

甲仙工務提醒，梅蘭明隧道災區正在搶修中，周遭環境危險性較高，施工單位業已設置管制線，禁止民眾進入，請鄉親確實配合遵守，以免發生遭無預警落石擊中或墜落等危害。

甲仙工務段研擬施作梅蘭明隧道前荖濃溪河床便道。圖／甲仙工務段提供
甲仙工務段研擬施作梅蘭明隧道前荖濃溪河床便道。圖／甲仙工務段提供
甲仙工務段會同桃源區公所等單位，研議借道山上農路、溪底河床便道等方案，藉此解決居民通行問題。圖／甲仙工務段提供
甲仙工務段會同桃源區公所等單位，研議借道山上農路、溪底河床便道等方案，藉此解決居民通行問題。圖／甲仙工務段提供
高雄桃源台20線100.4公里處梅蘭明隧道東洞口，上邊坡工程人員進行刷坡清理浮石等作業，藉此確保下方施工機具及人員安全，以及後續行人安全。圖／甲仙工務段提供
高雄桃源台20線100.4公里處梅蘭明隧道東洞口，上邊坡工程人員進行刷坡清理浮石等作業，藉此確保下方施工機具及人員安全，以及後續行人安全。圖／甲仙工務段提供
甲仙工務段與桃源區公所、區代表會評估，部落緊急通行可由區公所管轄的梅蘭明隧道上方農路替代，作為初期緊急民生通行通道。圖／甲仙工務段提供
甲仙工務段與桃源區公所、區代表會評估，部落緊急通行可由區公所管轄的梅蘭明隧道上方農路替代，作為初期緊急民生通行通道。圖／甲仙工務段提供
甲仙工務段研擬施作梅蘭明隧道前荖濃溪河床便道。圖／甲仙工務段提供
甲仙工務段研擬施作梅蘭明隧道前荖濃溪河床便道。圖／甲仙工務段提供

落石 崩塌

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