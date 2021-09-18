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終於來了！金門75歲長者莫德納疫苗第二劑9/24開打

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門為長者接種疫苗，都有安排大型接種站，服務到位，頗受民眾肯定。記者蔡家蓁／攝影
金門為長者接種疫苗，都有安排大型接種站，服務到位，頗受民眾肯定。記者蔡家蓁／攝影

讓民眾望穿秋水的莫德納疫苗終於來了！金門縣政府今天上午表示，許多長者已經接種第一劑莫德納疫苗達10週之久，因應中央配貨及接種期程，金門在9月17日獲配700劑，預計9月24日開始接種；但此次沒有設大型接種站，將集中到金門醫院施打，依分區分流分時段方式由鄉鎮公所派車接送進行施打。

金門縣政府表示，符合「7月9日前已接種第一劑莫德納疫苗且間隔滿10周以上之75歲(含)以上長者」，縣府將統一造冊，由鄉鎮公所一一通知符合的長者免掛號，依分區分流分時段方式由鄉鎮公所派車接送進行施打。

據了解，金門縣75歲以上長者接種第一劑莫德納疫苗資料顯示，符合接種第二劑之長者預計有509人，衛生局協調由衛生福利部金門醫院於9月24日上午、9月27日上午及10月1日上午共三個時段開設接種疫苗門診，烈嶼鄉同時由烈嶼衛生所於9月24日上午開診，提供長者接種服務。

符合資格之長者施打時間為9月24日上午為烈嶼鄉、金沙鎮及金寧鄉；9月27日上午為金城鎮；10月1日為金湖鎮。若於上述分配時段無法配合前往的長者，或未接獲通知但符合接種條件之長者，另具原住民身分者為65歲以上預接種第二劑莫德納疫苗，皆可於開診三個時段自行前往，務必記得攜帶健保卡和疫苗接種紀錄卡。

金門縣衛生局也表示，此次獲配疫苗為700劑，日前中央撥發金門200劑莫德納疫苗提供醫事執登人員及第一線非醫事人員混打、第一類至第三類對象及孕婦接種第二劑，經9月16日符合對象接種後尚餘180劑，將併75歲以上長者接種第二劑後疫苗剩餘量，滾動式依年齡層逐續向下開放長者接種，供其他長者陸續完成第二劑疫苗之接種。

縣府也表示，此波未施打到的長輩也不用擔心，昨晚有108萬劑莫德納疫苗抵台，該批疫苗在完成檢驗封緘作業後，將配送地方政府，讓已接種第一劑疫苗間隔滿10周的長者施打第二劑。

金門縣政府今天表示，75歲以上長者接種莫德納疫苗第二劑，金門預計9月24日開始接種。記者蔡家蓁／翻攝
金門縣政府今天表示，75歲以上長者接種莫德納疫苗第二劑，金門預計9月24日開始接種。記者蔡家蓁／翻攝

莫德納疫苗 金門 衛生局

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