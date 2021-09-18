卡拉OK點不到的山林藍調 原民獅子鄉音樂展觸動心弦

藍調在19世紀初盛行，當時黑人在工作閒暇時會隨興吟唱，紓解身心靈的苦悶；屏東縣原民的獅子鄉民早年多投入伐木業，發展出自嘲諷刺、詼諧幽默、自憐自艾的敘事式即興演唱，鄉公所委託音樂學者田調採集「山林藍調」，精選多首林班歌、情歌及70年代被封「山地民歌天后」蔡美雲的經典卡帶，今天起在獅子鄉文物館展出；62歲的沈春妹說，這些卡拉OK點不到的歌，卻首首深深觸動族人心弦。

獅子鄉長周英傑說，「山林藍調」小酌林班歲月音樂特展，藉由展覽穿越時空，回到台灣經濟發展起飛時期，了解當時恆春半島的原住民，從山林田野流向都會區的水泥叢林鷹架上的銘印歷程與生命經驗；展出曲目用敘事式即興演唱方式，深具山地民歌獨有特色，深受原住民的回響與喜愛，傳唱至今，撫慰療癒在都市大樓鷹架上、鐵工工寮、工廠宿舍、遠洋漁船、山野林班中的寂寞與鄉愁。

除精選多首林班歌、校園情歌及蔡美雲的經典卡帶外，公所與獅子鄉民族音樂學者周明傑博士合作，透過論文剖析獅子鄉70年代的生活風貌及族人心聲， 同時展示林班工作經典物件，讓民眾盡情沉浸在展間打造的舊時代，聽緩緩唱出原住民的林班生活與當時社會環境的困窘，也唱出原住民樂天知足的天性；公所同時邀鄉內業餘歌手謝正男、謝以撒、沈春月、沈春妹，到場用歌聲回味、紀念族人的生命與族群記憶。

今年60歲、獅子鄉內文村出生的蔡美雲，1981年受唱片公司邀請出了錄音卡帶，曾為許多原民歌手錄製音樂的吳憲忠稱之「山地民歌天后」，周明傑稱她為「那一代的傳奇歌手」，他說，60年代以上的排灣族人，蔡美雲的歌曾經陪伴度過物資環境艱苦年代，走過每一個被冷落，被歧視的悲歡歲月，要論原住民近代文化，特別是排灣族近代音樂發展，蔡美雲的音樂占了極重要位置。