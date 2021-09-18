300頭客家方口獅慶六堆300年 票選創意設計和人氣獅

客家方口獅（張口獅）是高屏六堆客家的傳統民俗技藝，今年適逢六堆300周年，屏東縣政府規畫舞動薪傳客家獅計畫，以傳承客家獅技藝精髓並呈現六堆團結互助精神，11月6日將在縣立田徑場呈現300頭客家獅大會師的壯觀動人畫面；縣府客家事務處官方臉書已貼出50個社區與學校製作的300獅頭照並舉辦工藝競賽，本月底前可上網票選創意設計與最佳人氣獎。

縣府客家事務處長陳麗萍說，為在11月6日精采呈現300頭客家獅大會獅的壯觀場面，獅隊目前正進行客家獅展演舞步及套路排練，來自六堆鄉鎮、車城保力及非客家鄉鎮的夥伴，不分男女老少，因志同道合凝聚在一起，演奏六堆300年精采感人的樂章，展現六堆的凝聚力，期待藉由傳承兼具傳統與個性的客家舞獅，找回六堆光榮感與展現文化資產特色。

她說，客家獅從早期的避邪、除瘟、民間小戲、節慶展演到現在進化為運動競技，在文化上具有尊重自然、祈福消災、緬懷過去、感恩現在、策勵未來的意涵；它的獅口成方型，獅嘴可以開合，完整的表演包含靈獅、大面、小面。「大小面」是客家獅特色之一，大面是財神，小面是猴子，大小面鬥智是表演中最有趣之處。