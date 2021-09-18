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年產值上看千億元 和發產業園區盼設消防隊與停車場

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議會財經委員會考察和發產業園區，聆聽廠商簡介。圖／高市議會提供
高市議會財經委員會考察和發產業園區，聆聽廠商簡介。圖／高市議會提供

高雄市和發產業園區是南高雄產業轉型的重要基地，高市議會財經委員會昨天前往考察，廠商協進會理事長鄭明智爭取設置消防隊及停車場等兩大問題。市議員陳美雅、邱于軒等人表示，要有好環境才會吸引廠商進駐、增加高雄就業機會，會協助廠商解決問題。

市議會指出，和發產業園區是第一個依據「產業創新條例」設置的政府產業園區，去年9月開發完成，產一、產二用地已經完售，現有48家廠商營運，年產值980億元，就業人數1萬1261人。

財經委員會召集人陳美雅會同陳若翠、陳致中、邱于軒及黃捷等議員前往和發產業園區考察，參訪高全存公司、沐華國際美容公司，並與廠商代表交流。陳美雅指出，高雄產業正值轉型重要時期，高市議會重視產業環境，這樣才能吸引更多傑出廠商進駐，增加就業機會。

和發廠商協進會理事長鄭明智說，感謝議會關心園區廠商，廠商爭取設立消防分隊及停車場，盼市府及議會支持。邱于軒回應，大寮現有大發、和發工業區，消防及警察人力確實不足，另將會同交通局在園區外圍道路規畫停車格。

陳美雅 考察 停車場

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