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活生生的梅花鹿當首獎 獲獎者直呼「不知該怎麼辦?」

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
在地金門人楊肅明幸運博得狀元，可將全牛宴與梅花鹿帶回家，楊肅明開心的說，梅花鹿不知道該如何處理；至於價值13800元的全牛宴，他則會擇日找親朋好友一起來品嚐。記者蔡家蓁／攝影
在地金門人楊肅明幸運博得狀元，可將全牛宴與梅花鹿帶回家，楊肅明開心的說，梅花鹿不知道該如何處理；至於價值13800元的全牛宴，他則會擇日找親朋好友一起來品嚐。記者蔡家蓁／攝影

「某ㄟ，我博到一隻梅花鹿...」由金門旅遊業者在金門縣畜產試驗所舉辦「2021中秋來博餅」活動，今晚吸引200多位民眾到場參加，最後由民眾楊肅明博到狀元，幸運獲得超過1萬元的全牛宴與1隻梅花鹿，他今獲得首獎梅花鹿時，一度表示「不知道該如何處理」，還要再跟家人討論。

由楓蓮旅行社、金牪餐廳主辦的「2021中秋來博餅」活動，今天下午17點在金門畜試所舉辦，因為是今年中秋節金門唯一一場大型博餅活動，所以不到16點就吸引不少民眾到場排隊，開放不到10分鐘就火速額滿，總計吸引200多人參加，現場氣氛熱絡。

「發啊！」只見參賽民眾都相當激動，每個人丟骰子，都丟的很認真，還伴隨則「語助詞」，現場氣氛相當High，不少首次參賽的人都覺得很新鮮，一玩再玩，欲罷不能！各桌經過將近半小時的比拼，最終選出桌狀元，再一起參加總決賽，以擲骰比拚選出狀元、榜眼、探花、進士、舉人與秀才。

最後由民眾楊肅明幸運博得狀元，楊肅明說，得知狀元可獲得1隻市價3萬元鹿，他也嚇了一大跳，他說，不知道該如何處理，還要跟家人再討論一下；至於價值13800元的全牛宴，他則會擇日找親朋好友一起來品嚐。

楓蓮旅行社老闆吳嘉獎表示，博餅活動是金門的傳統文化，為迎接即將到來的中秋節，他們特別策劃這次的活動，沒想到意外大受歡迎，他說此次最大獎是由金牪餐廳提供的全牛宴與光前鹿場贊助的梅花鹿，希望讓民眾玩得開心，也期盼結合產業一起來，讓活動更有活力。

光前鹿場董事長李鍾靈則說，金門適合養鹿，因為梅花鹿吃當地高粱酒糟，所以飼養的成本較台灣低，健康狀況也比較好，這次站在推廣的角度才會想到贊助梅花鹿，看「狀元」得主要牽回去養，或是寄養在他們那邊，他都會配合。

據了解，博狀元餅俗稱「博餅」，以擲骰子方式進行，是盛行於閩南地區特有的民俗文化活動。相傳是出生金門洪門港(后豐港)的鄭成功營中大將洪旭，在鄭成功領軍進攻金陵時，為穩定留守廈門的官兵軍心，並撫慰思鄉情緒，發明博狀元餅遊戲，讓官兵在中秋節玩上一把，而在廈門、泉州、金門等地流傳，成為一種中秋佳節應景的民俗娛樂活動。

民眾楊肅明（右三）幸運博得狀元，上台領獎並與嘉賓合影記者蔡家蓁／攝影
民眾楊肅明（右三）幸運博得狀元，上台領獎並與嘉賓合影記者蔡家蓁／攝影
金門「2021中秋來博餅」活動，今晚的狀元可獲得一隻市價3萬元的梅花鹿。記者蔡家蓁／攝影
金門「2021中秋來博餅」活動，今晚的狀元可獲得一隻市價3萬元的梅花鹿。記者蔡家蓁／攝影
「2021中秋來博餅」活動傍晚登場，民眾都認真擲骰子試手氣。記者蔡家蓁／攝影
「2021中秋來博餅」活動傍晚登場，民眾都認真擲骰子試手氣。記者蔡家蓁／攝影
由金門旅遊業者舉辦「2021中秋來博餅」活動傍晚登場，與會貴賓一起主持開博。記者蔡家蓁／攝影
由金門旅遊業者舉辦「2021中秋來博餅」活動傍晚登場，與會貴賓一起主持開博。記者蔡家蓁／攝影

中秋節 金門 梅花

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