高雄莫德納疫苗第2劑27日開打 市府將發放通知單

COVID-19莫德納疫苗將開放75歲以上長者施打第2劑，高雄市長陳其邁今天表示，高雄長者將免預約、免排隊，由區公所24日前發放通知單，27日起開打。

陳其邁下午在防疫記者會表示，高雄市針對75歲以上長者，從9月27日起至10月3日施打第2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗，免預約、免排隊，24日由區公所發放通知單，依通知單上時間、地點施打即可。

陳其邁說，這段時間疫苗陸續到貨，高雄市獲配多少疫苗，就依照高風險的高齡族群往下打，希望中央可加快和國外廠商取得更多疫苗。

此外，16日至26日長者也陸續施打第2劑AZ疫苗，陳其邁說，子女可提醒長輩攜帶健保卡、身分證、黃卡和接種通知單等，有需要專車接送的獨居、重大傷病、身心障礙的長者，可向區公所申請服務。

另BNT疫苗也將投入校園施打，陳其邁說，目前高雄市學生登記施打BNT疫苗的比例為94%，有些施打疫苗注意事項要多留意，包括前一天不要熬夜，打完疫苗後多喝水、多休息。

高雄市立大同醫院副院長洪仁宇在記者會上說明校園施打BNT疫苗注意事項。洪仁宇說，施打BNT疫苗後若不舒服超過48小時，或青少年出現嚴重過敏如呼吸困難、喘、眩暈、心跳加速等，應盡速就醫。

洪仁宇說，家長最擔心的心肌炎或心包膜炎等副作用，通常在第2劑較會發生，臨床統計男生機率比女生高，若施打BNT疫苗28天內，出現胸痛、胸悶、運動耐受不良等疑似症狀也要就醫，但發生機率不超過萬分之一。

此外，高雄市立美術館的奈良美智特展，將於9月27日、10月4日、10月11日一天8場次，開放醫護人員參觀，感謝醫護人員辛勞。