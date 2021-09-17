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避免中秋連假景點大塞車 高市警即日起加強各路段疏導

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄岡山、湖內警分局避免崗山之眼、田寮月世界等景點在中秋連假期間出現車流，將進行路段交管措施。記者陳玫伶／翻攝
高雄岡山、湖內警分局避免崗山之眼、田寮月世界等景點在中秋連假期間出現車流，將進行路段交管措施。記者陳玫伶／翻攝

迎接中秋節連續假期，高雄市警局岡山、湖內、旗山、仁武、六龜、林園等各分局避免各風景區、景點出現人車潮，將進行路段疏運措施，提醒外出旅遊民眾多搭乘大眾運輸工具，避免塞車。

仁武警分局表示，自今天下午4點起至本月21日晚間7點，將加強國道十號交流道周邊及佛光山佛陀紀念館、觀音山風景區、義大世界及舊鐵橋溼地公園等觀光景點及要道進行交通疏導措施，提醒民眾盡量少開車前往，減少塞車及找停車位的不便，或將車輛先停在周邊停車場再步行進入。

旗山警分局表示，民眾可從國道十號抵達旗山再到茂林、美濃、六龜、甲仙、杉林等區景點旅遊，提醒民眾多利用台28線等替代道路抵達，各路段已完成指示牌面設置，另想到旗山老街的民眾，建議可從國道十號嶺口交流道至中華路公有停車場，及堤防外河床地上的「老街停車場」停車。

岡山警分局及湖內警分局針對崗山之眼、梓官蚵仔寮漁港觀光漁市場、燕巢阿公店水庫風景區、橋頭台糖橋頭糖廠、田寮月世界、茄萣大發觀光漁市場、情人碼頭等周邊路段加強疏導，建議民眾多利用平面、立體公有停車場停車。

林園警分局表示，明起針對大寮、大發交流道、鳳屏大漢路口、鳳林萬丹路口編排交通崗勤務，另從昨天起規畫一周加強取締酒駕勤務。六龜警分局提醒，轄內山嶺地區如明霸克露橋、藤枝國家森林遊樂區及梅蘭明隧道因豪雨，路段持續修復中，提醒遊客非必要盡量避免前往，以保自身安全。

高雄市桃源區台20線梅蘭明隧道因落石不斷，目前路段持續管制中，禁止通行。記者陳玫伶／翻攝
高雄市桃源區台20線梅蘭明隧道因落石不斷，目前路段持續管制中，禁止通行。記者陳玫伶／翻攝
高雄岡山、湖內警分局避免崗山之眼、田寮月世界等景點在中秋連假期間出現車流，將進行路段交管措施。記者陳玫伶／翻攝
高雄岡山、湖內警分局避免崗山之眼、田寮月世界等景點在中秋連假期間出現車流，將進行路段交管措施。記者陳玫伶／翻攝
高雄旗山位於國道十號末端，沿路可至美濃、六龜、茂林等各區的觀光景點，旗山警分局避免塞車，建議民眾可改走替代道路。圖／旗山警分局提供
高雄旗山位於國道十號末端，沿路可至美濃、六龜、茂林等各區的觀光景點，旗山警分局避免塞車，建議民眾可改走替代道路。圖／旗山警分局提供

停車場 國道 六龜

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