宣傳屏東迎王單車千里騎 相約迎王平安祭典見

今年是迎王平安祭正科年，屏東縣沿海東港、南州及琉球鄉自10月起依序舉辦「迎王平安祭典」；屏東大鵬灣觀光產業發展聯盟及小琉球人共同發起以「2021屏東迎王祭典」為號召，透過自行車環島的形式，11日起展開7天「屏東迎王、千里騎福」行動，環島途中吸引不少民伴騎或加油打氣，車隊今天凱旋歸來返抵東隆宮，受到鄉親英雄式歡迎。

3年1科辛丑正科迎王平安祭典，今年由東港鎮東隆宮、南州鄉溪洲代天府、琉球鄉三隆宮依序舉辦，分別是東港10月24日至31日、南州11月17日至22日、琉球12月3日至9日；其中，東港東隆宮每科都吸引數以萬計信徒及民眾參加，也獲得文建會指定為國家重要民俗。

大鵬灣產業聯盟總幹事徐鳴懋說，連續幾天單車環島，就是要向全台灣推廣「屏東迎王」這個品牌，雖然迎王三年一科舉辦，但規模、祭儀隆重盛大，馳名中外，若能號召更多人體驗迎王的感動，日後一提到迎王，就想到屏東；環島期間發生很多讓人感動的事，有粉絲從台北一路陪伴加油打氣至苗栗，也遇到來自屏東的鄉親為他們加油打氣，備感溫馨。