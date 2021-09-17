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高雄景點中秋人流管制 逾60%舉牌警示

中央社 / 高雄17日電

明起中秋連假，高雄市長陳其邁公布秋節防疫守則，包括觀光景點、百貨賣場實施人流管制、加強環境清消、景點加強巡查，禁止戶外公共場所及騎樓烤肉，也籲餐飲業者落實防疫。

明天起中秋連假4天，陳其邁下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會後公布高雄市中秋防疫守則，包括觀光景點實施人流管制，依防疫面積推算各景區容留人數，若達60%會有人員舉牌警示、80%進行「只進不出」管制。

陳其邁說，景點也會加強巡查，避免民眾群聚及未戴口罩，同時加強景點公廁及公共設施清潔消毒，室外景點保持1公尺距離，室內景點落實實聯制、量體溫等防疫措施。

另外，百貨賣場也要管制人流，營業面積採「1坪1人」為容留數上限，業者要在門口公告容留人數，同時落實量體溫、實聯制、環境清消等措施。

陳其邁重申，即日起至26日，中秋節禁止公私團體辦理烤肉社交活動，戶外公共空間和騎樓也禁止烤肉；但自家範圍如陽台、露台等，不與其他住戶共用空間的不在此限；同時要避免跨縣市南北移動，食物盡量外帶。

另針對餐飲防疫措施，包含設隔板、維持間距，不共鍋、不共菜，但同住親友可不受隔板、不共食限制。自助餐可由服務人員夾取，若顧客自行取菜，取菜夾應單次使用，經清洗消毒後再給下一位顧客使用。

陳其邁強調，輔導餐飲業者落實防疫規定期間，陸續發現有不合規定情況發生，如未依隔板規定、杯觥交錯等情形，如發現有一再無法落實規定情形就會開罰。

陳其邁 中秋節 烤肉

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