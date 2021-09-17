澎湖石滬漁技體驗 小朋友樂開懷
澎湖風櫃、合橫2所海洋實驗小學近100師生，這兩天下海實地觀察體驗「石滬」這種澎湖傳統漁技，小朋友不僅覺得奇好玩，也更了解澎湖傳統的漁業文化。
風櫃國小為澎湖縣海洋教育資源中心，積極推動海洋文化、海洋生態與海洋休閒。合橫國小於109年度轉型為海洋實驗小學，深耕海洋及環境教育，將海洋教育融入課程。兩所小學都期望突破以往教學風格，營造自主學習環境，讓孩子能深度探索家鄉，加深對於澎湖這塊土地情感。
觀光局澎湖國家風景區管理處推出吉貝石滬環境「守滬海洋」活動，分成人、親子與兒童等場次，昨天起一連2天邀請2所海洋實驗小學近100位師生，實地體驗澎湖吉貝石滬之美。
透過石滬文化館導覽、生態解說與DIY簡易造滬外，也安排下海實地體驗石滬捕魚漁技，小朋友們都感到非常稀奇，近身觀察體驗澎湖石滬漁業故事，收獲滿滿。
澎管處表示，石滬是一種利用潮汐傳統陷阱式捕漁工法，是澎湖潮間帶重要漁撈活動，在全澎湖各沿岸至少有600座滬，其中以有「石滬故鄉」之稱的吉貝嶼海域100多座最多；七美的「雙心石滬」最出名。澎管處「守滬海洋」活動在25日還有一場親子場，歡迎踴躍報名參加。
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