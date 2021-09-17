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莫德納第二劑27日開打 陳其邁：不必預約專人送通知書

聯合報 / 記者王昭月徐白櫻／高雄即時報導
高雄市中秋節觀光景點防疫守則。圖／高市衛生局提供
高雄市中秋節觀光景點防疫守則。圖／高市衛生局提供

中秋節連假明天展開，高雄市長陳其邁表示，市府將針對戶外觀光景點進行人流管制，百貨賣場也要落實一人一坪管制。陳其邁說，高雄市75 歲以上長輩的莫德納第二劑接種預計9月27日開打，長輩不用預約，會有專人送通知書。

高市府今天下午召開防疫會議會後記者會，針對即將到來的中秋節連假，陳其邁說，觀光景點會實施人流管制，觀光局與警察同仁都會進行疏導與勸離，賣場有要落實落實一人一坪管理。陳其邁提醒說，餐飲業的防疫查核有持續輔導與勸導，市府不希望開單，隔板規定要落實 ；自助餐由服務人員服務，離開座位取餐請大家要戴口罩，不要共用挾菜夾。

有關中秋節烤肉，陳其邁說，公私團體的社交烤肉活動禁止，騎樓也不能烤肉，市民只能在自家陽台、露台與頂樓，在沒有跟其他住戶共用空間下可以不受限制，因為要烤肉吃東西要拿下口罩，所以應該避免人來人往，或與串門子的不特定人士烤肉接觸，外出也要配合實聯制、量體溫，食物盡量外帶回家吃。

陳其邁說，長輩AZ疫苗第二劑在9月16日起陸續施打，預計接種至9月26日，要記得備齊通知書、健保卡等證件，用車需求要向區公所登記。莫德納部分，75歲以上長輩預計在9 月27日至10月3日為第二劑疫苗接種日期，不用預約、不用排隊，9月24日前區公所同仁會發通知書，請大家依照通知書接種。

高雄市長輩AZ疫苗第二劑在9月16日起陸續施打，預計接種至9月26日。圖／高市衛生局提供
高雄市長輩AZ疫苗第二劑在9月16日起陸續施打，預計接種至9月26日。圖／高市衛生局提供
高雄市中秋節賣場防疫守則。圖／高市衛生局提供
高雄市中秋節賣場防疫守則。圖／高市衛生局提供
高雄市中秋節烤肉守則。圖／高市衛生局提供
高雄市中秋節烤肉守則。圖／高市衛生局提供
中秋節連假明天開始，高雄市長陳其邁重申烤肉的相關規定。記者徐白櫻／翻攝
中秋節連假明天開始，高雄市長陳其邁重申烤肉的相關規定。記者徐白櫻／翻攝
高雄市75歲以上長輩預計在9 月27日至10月3日接種莫德納第二劑疫苗。圖／高市衛生局提供
高雄市75歲以上長輩預計在9 月27日至10月3日接種莫德納第二劑疫苗。圖／高市衛生局提供

陳其邁 中秋節 烤肉

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