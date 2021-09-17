莫德納第二劑27日開打 陳其邁：不必預約專人送通知書

中秋節連假明天展開，高雄市長陳其邁表示，市府將針對戶外觀光景點進行人流管制，百貨賣場也要落實一人一坪管制。陳其邁說，高雄市75 歲以上長輩的莫德納第二劑接種預計9月27日開打，長輩不用預約，會有專人送通知書。

高市府今天下午召開防疫會議會後記者會，針對即將到來的中秋節連假，陳其邁說，觀光景點會實施人流管制，觀光局與警察同仁都會進行疏導與勸離，賣場有要落實落實一人一坪管理。陳其邁提醒說，餐飲業的防疫查核有持續輔導與勸導，市府不希望開單，隔板規定要落實 ；自助餐由服務人員服務，離開座位取餐請大家要戴口罩，不要共用挾菜夾。

有關中秋節烤肉，陳其邁說，公私團體的社交烤肉活動禁止，騎樓也不能烤肉，市民只能在自家陽台、露台與頂樓，在沒有跟其他住戶共用空間下可以不受限制，因為要烤肉吃東西要拿下口罩，所以應該避免人來人往，或與串門子的不特定人士烤肉接觸，外出也要配合實聯制、量體溫，食物盡量外帶回家吃。